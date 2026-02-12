В чем опасность моющих средств для здоровья и как выбрать безопасное средство

Несмотря на регулярные рекомендации Роспотребнадзора о соблюдении правил безопасности при использовании бытовой химии, многие продолжают убираться без перчаток и масок, а иногда и смешивают разные средства «для усиления эффекта». Такая практика может привести не только к раздражению кожи, но и к хроническим заболеваниям дыхательных путей. Какие компоненты представляют наибольшую опасность, рассказал ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, бытовая химия воздействует на организм четырьмя путями: через кожу, дыхательные пути, при случайном проглатывании и резорбтивно — с проникновением веществ в кровоток через кожный барьер. Степень риска зависит от концентрации активных компонентов, длительности контакта, вентиляции помещения и индивидуальной чувствительности человека.

«Наиболее серьезную угрозу представляют вещества с доказанным долгосрочным системным воздействием на организм», — подчеркнул Фаустов.

Формальдегид и формальдегид-высвобождающие консерванты (DMDM Hydantoin, Bronopol, Quaternium-15 и другие) могут содержаться в дезинфицирующих средствах, составах для полов и аэрозолях. Международное агентство по изучению рака относит формальдегид к канцерогенам 1-й группы. Регулярное вдыхание даже малых концентраций повышает риск опухолей носоглотки и лейкозов. Если его содержание превышает 0,05%, производитель обязан указать это на этикетке.

Фталаты часто скрываются под общим обозначением «Fragrance» или «Parfum». Они используются для стабилизации запаха в порошках, кондиционерах, освежителях воздуха.

«Будучи эндокринными разрушителями, фталаты могут вмешиваться в гормональную регуляцию организма и влиять на репродуктивную функцию», — отметил ученый. Чтобы снизить риск, он советует выбирать продукты с маркировкой «Fragrance-Free» или с эко-сертификатами.

Борная кислота и бура встречаются даже в «натуральных» порошках. Бор обладает накопительным эффектом и при регулярном контакте может негативно воздействовать на репродуктивную систему.

К веществам немедленного действия эксперт относит гипохлорит натрия (источник активного хлора), аммиак, концентрированные щелочи (гидроксид натрия, калия) и минеральные кислоты. Они вызывают химические ожоги кожи и слизистых, а при вдыхании — поражение дыхательных путей.

Особую опасность представляет смешивание средств. Например, соединение хлорсодержащих составов с кислотами приводит к выделению токсичного хлора, а с аммиаком — к образованию хлораминов.

«Смешивание средств не усиливает их эффективность, а создает риск тяжелого отравления», — предупредил Фаустов.

Эксперт порекомендовал всегда использовать перчатки, обеспечивать вентиляцию, не превышать дозировки и никогда не смешивать разные препараты. При выборе стоит обращать внимание на состав и избегать средств с гипохлоритом натрия, аммиаком, формальдегидом и нерасшифрованными «ароматизаторами».

«Абсолютно безвредных промышленных средств не существует, но можно минимизировать риски, выбирая продукты с коротким и понятным составом и соблюдая правила безопасности», — заключил ученый.

