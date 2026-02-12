Как метеозависимым адаптироваться к резкому потеплению

Резкое потепление, которое ожидается в феврале, может оказать влияние на метеочувствительных людей, в особенности пожилых и тех, кто принимает препараты для понижения давления. О правилах адаптации к новым погодным условиям рассказал врач-невролог, руководитель реабилитационного центра Александр Комаров.

"Когда морозы сменяются потеплением, атмосферное давление падает. Вместе с ним может снижаться и артериальное давление. Если в холода доза лекарств была отрегулирована под повышенное давление, сейчас может возникнуть "перебор" с гипотензивными препаратами", - сказал в беседе с Life.ru эксперт.

По его словам, таким пациентам нужно быть крайне внимательными: помимо контроля самочувствия и давления стоит немного снизить дозировку препаратов. Это поможет плавно адаптироваться к новой погоде.

Воздействовать на сосудистый тонус для молодых и здоровых метеочувствительных людей Комаров посоветовал с помощью немедикаментозных способов. Во-первых, по утрам необходимо заниматься гимнастикой с нагрузкой на крупные мышечные группы (приседать, делать упражнения для спины, качать пресс и отжиматься) - это стимулирует выработку адреналина, норадреналина и серотонина, которые мягко стабилизируют давление. Во-вторых, рекомендуется принимать "щадящий" контрастный душ, чтобы укрепить периферические сосуды и сосуды головного мозга, а также облегчить адаптацию к атмосферным колебаниям. Разница температур должна составлять порядка десяти градусов: теплая вода - 36-38 градусов, прохладная - 28-30 градусов. Менять температуру лучше каждые десять секунд.

Также регулировать вегетативную нервную систему помогает утренняя ароматерапия свежемолотым кофе, добавил Комаров.

"Важно: не пить его, так как резкий прием кофеина может вызвать "качели" давления и разбалансировать состояние. Достаточно несколько раз глубоко вдохнуть аромат свежемолотых зерен перед завтраком. Это мягко включит регуляторные механизмы организма и поможет легче переносить природные изменения", - пояснил специалист.

