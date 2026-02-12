Согласно исследованию ученых из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета, розовый шум от популярных устройств для улучшения сна может сокращать важную фазу быстрого сна. Это особенно критично для детей, чей мозг активно развивается. Врач-сомнолог, невролог, остеопат, кандидат медицинских наук Руслан Кутузов рассказал «Вечерней Москве», что такое розовый шум и полезен ли он для сна.

Что такое розовый шум

По его словам, розовый шум — это акустический феномен, характеризующийся спектром, где интенсивность звука обратно пропорциональна частоте.

— Проще говоря, это ровный низкочастотный гул, акустически аналогичный звукам природы: затяжному дождю, прибою или ветру в кронах деревьев. Его ключевое отличие от других типов шума — в распределении энергии: низкие, басовые частоты доминируют, а высокие — мягко затухают, что создает субъективно более теплое и спокойное звуковое окружение, — сказал он.

Эксперт объяснил, что основная сфера применения розового шума — маскировка деструктивных или раздражающих звуков, таких как транспорт, бытовые помехи, в том числе работы по дому у соседей, например при помощи перфоратора, для облегчения засыпания и углубления концентрации.

— Однако нейрофизиологические исследования, в частности в Университете Пенсильвании, выявили существенный риск: его непрерывное воздействие во время сна может редуцировать продолжительность быстрой (REM) фазы — это стадия, когда человек видит сны. Поскольку эта фаза критична для концентрации, памяти, эмоциональной регуляции и нейропластичности, ее сокращение негативно сказывается на восстановительной функции сна. Для детей, у которых мозг значительную часть ночи проводит в REM-фазе, это воздействие может быть потенциально опасно для развития, поэтому использование у детей должно быть крайне ограничено или исключено, — предупредил Кутузов.

Отличия розового и белого шума

Спектральный состав

Розовый шум — энергия сосредоточена в низких частотах, затухает на 3 дБ/октаву.

Белый шум — равномерная энергия по всему частотному диапазону (20 Гц — 20 кГц).

Субъективное восприятие

Розовый шум — мягкий, глубокий, «природный» фон. Менее навязчив для большинства людей.

Белый шум — более резкий, статичный, напоминает шипение телевизора без сигнала.

Типичное применение

Розовый шум — улучшение засыпания, маскировка низкочастотного гула, концентрация.

Белый шум — маскировка резких высокочастотных звуков (детский плач, лай собак), помощь при СДВГ у детей.

Потенциальный риск для сна

Розовый шум — сокращение продолжительности и нарушение архитектуры REM-фазы.

Белый шум — может вызывать чрезмерное угнетение корковой активности, фрагментируя сон.

Рекомендации по безопасности

Розовый шум — громкость меньше 50 дБ, расстояние от источника более полутора метров, использование таймера.

Белый шум — громкость меньше 50 дБ, источник располагают подальше от изголовья, особенно у детей.

Поможет ли розовый шум наладить сон

Сомнолог отметил, что оба типа шума являются инструментами ситуативной звуковой маскировки, а не средствами терапии нарушений сна.

— Розовый шум благодаря своему спектру может быть предпочтительнее для длительного фонового использования у взрослых, однако требует строгого контроля громкости и времени воздействия. Белый шум может эффективнее маскировать резкие звуки, но его спектр способен вызывать раздражение при длительном прослушивании, — говорит собеседник «ВМ».

Врач добавил, что при работе с пациентами, особенно педиатрическими, приоритет должен отдаваться нормализации гигиены сна и созданию акустически комфортной среды, в то время как искусственные шум-генераторы следует использовать с осторожностью, учитывая индивидуальные особенности и потенциальные риски.

— Таким образом, выбор между розовым и белым шумом должен основываться на спектре мешающих звуков и индивидуальной переносимости, с соблюдением параметров безопасности, — заключил Кутузов.

