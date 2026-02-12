Названы ключевые элементы для здоровья суставов после 30 лет

Проблемы с суставами стремительно «молодеют» и всё чаще встречаются у людей 25-35 лет. Главная причина — сидячий образ жизни, который ведёт к набору веса и провоцирует развитие заболеваний. Об этом в беседе с Life.ru рассказал травматолог-ортопед Андрей Сиденков. Главная причина — сидячий образ жизни.

© Чемпионат.com

Хорошая новость в том, что для защиты суставов не обязательно покупать абонемент в фитнес-клуб. Достаточно регулярных дозированных нагрузок в домашних условиях.

Ключ к здоровью — ежедневные занятия по 20-40 минут. Специалист рекомендует чередовать аэробные упражнения низкой интенсивности (например, прыжки на скакалке) с силовыми для укрепления мышц. Именно умеренность и систематичность улучшают питание хрящевой ткани.

Метаболизм соединительной ткани напрямую зависит от рациона. Для поддержки суставов необходимы омега-3, витамин D, кальций и коллагеновые пептиды. Отдельно врач отмечает прямую связь между лишним весом и разрушительной нагрузкой на коленные и тазобедренные суставы. Снижение массы тела — важная часть профилактики.

Не стоит пренебрегать систематическими осмотрами у специалиста, который может выявить проблему на ранней стадии, подобрать лечебную физкультуру или рекомендовать добавки для защиты хряща.