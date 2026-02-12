Названа идеальная поза для сна с точки зрения физиологии

Оптимальной позой для сна с точки зрения физиологии считается положение на боку — особенно на левом. Эта позиция способствует естественному выравниванию позвоночника, снижает нагрузку на сердце и улучшает работу пищеварительной системы, рассказал «Газете.Ru» врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Во время сна на левом боку желудок и поджелудочная железа располагаются ниже пищевода, что уменьшает риск гастроэзофагеального рефлюкса. Кроме того, активизируется лимфодренаж через грудной проток, расположенный слева, что поддерживает детоксикацию организма», — заметил доктор.

Неправильный выбор позы во время сна может привести к серьезным последствиям: хроническим болям в шее и спине, ухудшению дыхания, усугублению синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), повышению внутрибрюшного давления и даже нарушению кровообращения. Например, сон на животе вызывает чрезмерное разгибание шейного отдела позвоночника, что провоцирует головные боли и онемение рук.

«Различия в пользе поз зависят от пола и возраста. Беременным женщинам настоятельно рекомендуется спать на левом боку — это улучшает маточно-плацентарный кровоток. У пожилых людей с остеохондрозом или артритом предпочтительны позы, минимизирующие давление на суставы — чаще это положение на боку с согнутыми коленями и подушкой между ногами. Мужчинам с проблемами простаты также полезен сон на боку, снижающий давление на тазовое дно», — рассказал доктор.

Сон на спине полезен при отсутствии проблем с дыханием: он обеспечивает нейтральное положение позвоночника и снижает нагрузку на суставы. Однако он противопоказан при СОАС, склонности к храпу, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и в третьем триместре беременности.