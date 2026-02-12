Как черная смородина поддерживает здоровье мозга

Ученые выяснили, что употребление сока из черной смородины повышает приток крови к лобным долям мозга — как в состоянии покоя, так и при умственном напряжении. Исследование опубликовано в журнале Nutritional Neuroscience. Этот эффект связывают с насыщенностью черной смородины антоцианами — природными полифенолами, которые укрепляют сосуды и способствуют нормализации кровообращения. Действительно ли ягоды могут улучшать кровоснабжение мозга и повышать активность его лобных долей, а также как их употреблять с пользой для здоровья, «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом, кандидатом медицинских наук Еленой Соломатиной.

© Вечерняя Москва

Польза антиоксидантов

Она отметила, что черная смородина действительно богата антоцианами. Это вещество содержится и в других ягодах с ярким, в частности темным, окрасом — чернике, голубике и ряде других.

— В черной смородине, в отличие от других ягод, содержится много витамина C. Биофлавоноиды и антоцианы предохраняют его от окисления и разрушения, поэтому он сохраняет свою антиоксидантную активность, — рассказала эксперт.

По ее словам, весь состав черной смородины так или иначе направлен на улучшение кровообращения. А антиоксиданты в ее составе помогают бороться с процессами разрушения в организме.

— Свободные радикалы — это оружие, которое призвано разрушать больные, мутирующие клетки. Но с возрастом их образуется больше, чем нужно, и они начинают разрушать другие клетки. Происходит окисление и старение, которое негативно влияет на весь организм, — объяснила эксперт.

Когда стареют и плохо выполняют свои функции сосуды головного мозга, питание этого органа нарушается. Следовательно, страдают и нейроны, которые практически не восстанавливаются.

— И тогда наш «центр принятия решений» начинает работать со сбоями. Какие-то повседневные задачи мы, может, еще и вспомним, как выполнять. Но могут пострадать критическое мышление, когнитивные способности и так далее, — перечислила диетолог.

Антиоксиданты могут затормозить разрушение клеток, сохранить кровоток и предотвратить атеросклероз.

— Об этих веществах, антоцианах, было известно уже давно. Ученые изучают потенциал продуктов питания, к которым мы привыкли, и выясняют, способны ли они предотвращать старение. Старение начинается тогда, когда идет нарушение кровообращения, в частности головного мозга. Антоцианы помогают замедлять эти процессы, — объяснила собеседница «ВМ».

Кроме того, пектины, которые содержатся в черной смородине, убирают излишки сахара и холестерина из организма. А клетчатка поддерживает микробиом человека, который вырабатывает полезные бактерии.

Как и в каком количестве есть смородину

— В черной смородине мало калорий, но много пользы. Однако на вопрос, сколько ягод можно съесть, ответ всегда индивидуален: у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость или аллергия, — предупредила Соломатина.

Органические кислоты, содержащиеся в черной смородине, могут повреждать зубную эмаль или раздражать слизистую желудка. Поэтому для каждого человека норма потребления этих ягод в день, которая не вызовет негативных последствий, индивидуальна.

— Для кого-то это горсть или две горсти ягод. Можно съесть их вместе со сметаной, чтобы ослабить органические кислоты. В любом случае это должно быть разумное количество. Даже самый полезный продукт не нужно есть помногу, — отметила диетолог.

Соломатина рекомендует есть черную смородину в течение дня небольшими горстями или по нескольку ягод. Их можно добавить в чай, кашу, смузи или мороженое.

Ученые выяснили, что рацион, богатый полифенолами, способен значительно укрепить здоровье сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. «Вечерняя Москва» узнала, чем полифенолы полезны для организма и в каких продуктах они содержатся.