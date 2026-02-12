Что такое «диванный» образ жизни и в чем его риски для здоровья

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин рассказал в беседе с «Газетой.ру», чем вреден «диванный» образ жизни.

© ИА «Сусанин»

По словам врача, потребность в отдыхе не является патологией. Для большинства взрослых физиологической нормой является ночной сон 7-9 часов. Кратковременный дневной отдых также допустим и может способствовать восстановлению нервной системы и снижению утомляемости. Однако неприятные последствия возможны не из-за отдыха как такового, а при малоподвижном образе жизни.

«Преобладание малоподвижного, так называемого «диванного» образа жизни приводит к снижению энергозатрат, замедлению обмена веществ и постепенному уменьшению мышечной массы. В перспективе это может способствовать набору избыточной массы тела, развитию нарушений углеводного и жирового обмена, повышению артериального давления, снижению плотности костной ткани, а также функциональным расстройствам сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Дополнительно при недостатке движения ухудшаются венозный отток и лимфообращение, что может отражаться на общем самочувствии», — пояснил эксперт.

Чтобы избежать негативных последствий, врач посоветовал поддерживать регулярную физическую активность — ходьба, бытовая подвижность, простые упражнения для крупных мышечных групп. Всё это позволяет компенсировать длительное сидение или лежание и поддерживать физиологическое равновесие организма. Также необходимо подстраивать рацион под уровень своей физической активности.