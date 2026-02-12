Что такое бурый жир и как его нарастить

Бурый жир сейчас в моде - о нем много говорят на научных конференциях, обсуждают в чатах про здоровье. Это особый тип жировой ткани, которая помогает в борьбе с лишним весом и сахарным диабетом, попутно улучшая липидный профиль.

Как его нарастить, не повышая при этом количество "вредного" белого жира в организме, рассказал врач Вячеслав Артищев. По словам специалиста, такие способы действительно есть. Первый заключается в том, чтобы испытывать регулярное воздействие умеренного холода. Это, например, прогулки в прохладную погоду, прохладный душ.

Помогут и физические упражнения. Что касается питания, то тут, если нет противопоказаний, стоит обратить внимание на капсаицин, который содержится в остром перце, и кофе.

"Не кутаться чрезмерно, позволять телу ощущать легкую прохладу; регулярно заниматься спортом, высыпаться", - подвел итог врач в беседе с "МК", подчеркнув, что "бурый жир является нашим союзником в поддержании здорового веса и метаболизма".

Отметим, что у младенцев бурого жира больше, чем у взрослых. Это связано с тем, что бурый жир защищает их от переохлаждения - сжигает калории, чтобы обогреть тело.