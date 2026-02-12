Гастроэнтеролог назвал пять неожиданных продуктов, провоцирующих изжогу

Многие считают причиной изжоги жирную и жареную пищу, но даже полезные и, казалось бы, безобидные продукты могут стать триггером неприятного состояния. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог федеральной сети клиник «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» рассказал, что привычные продукты способны спровоцировать гастроэзофагеальный рефлюкс — заброс желудочного сока в пищевод.

Специалист объяснил, что некоторые продукты расслабляют нижний пищеводный сфинктер — мышечное кольцо, которое работает как клапан между желудком и пищеводом. Когда его тонус падает, кислота легко поднимается вверх, вызывая изжогу, а со временем — воспаление пищевода.

Гастроэнтеролог назвал топ-5 неочевидных провокаторов изжоги.

Мята перечная. Она обладает выраженным релаксирующим действием на гладкую мускулатуру. Мятный чай после плотного ужина, мятная жвачка или конфеты — частые скрытые причины ночной изжоги.

«Замените перечную мяту на мелиссу (лимонную мяту), которая обладает более мягким действием», — советует Логинов.

Цитрусовые и томаты. Это продукты с высоким содержанием органических кислот. Они могут напрямую раздражать слизистую оболочку пищевода, особенно если на ней уже есть микроповреждения. Томатный сок или свежевыжатый апельсиновый сок натощак — классический провокатор. Употреблять их стоит не на голодный желудок и в небольшом количестве, в составе других блюд.

Лук и чеснок (особенно сырые). Содержат летучие вещества, которые раздражают слизистую и также могут способствовать расслаблению пищевого сфинктера. У многих пациентов именно они являются триггером. Чтобы избежать неприятных симптомов, нужно использовать термически обработанный лук и чеснок.

Шоколад и кофеин. Кофеин и другие компоненты какао также снижают тонус сфинктера. Врач советует выбирать менее кислые сорта кофе (робуста кислее арабики) и пить его не натощак, а с едой.

Газированные напитки (даже минеральная вода с газом). Пузырьки углекислого газа механически распирают желудок, повышая в нём давление. Это увеличивает вероятность заброса содержимого в пищевод.