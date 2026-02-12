Врач рассказал о болезнях, связанных с сухостью кожи

Сухость кожи может быть вызвана внешними и внутренними факторами, включая неправильный уход, климатические условия, дефицит витаминов, обезвоживание, неправильное питание и некоторые заболевания, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Внутренние причины — это, во-первых, неполноценное питание с дефицитом витаминов и минералов, а также избытком рафинированных углеводов и трансжиров. Также это недостаточное потребление чистой воды. Прием кофе без запивания водой также может приводить к обезвоживанию организма. Во-вторых, курение», — отметила Волгина.

Третий, по ее словам, важный фактор — такие заболевания, как атопический дерматит, экзема, псориаз, ихтиоз, сахарный диабет, а также многие болезни щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Эксперт добавила. что сухость может появиться при неправильном применении мочегонных, ретиноидов и некоторых других препаратов.

