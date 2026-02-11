Когда тренировки могут привести к грыже и другим проблемам

Москвичка рассказала в социальных сетях, что занималась в тренажерном зале около пяти месяцев и выполняла упражнение «ягодичный мостик» с дополнительным весом (от 20 до 100 килограммов). Со временем у нее появились боли, и обследование показало, что у женщины начались проблемы с межпозвоночным диском. На фоне силовых нагрузок они обострились, и в итоге у женщины диагностировали грыжу. Могли ли тренировки привести к такому результату и какие еще ошибки при занятиях спортом могут вызвать проблемы со здоровьем, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-остеопатом Сергеем Евдокимовым.

© Вечерняя Москва

Эксперт усомнился в том, что в описанном случае грыжа позвоночника возникла всего за несколько месяцев тренировок.

Скорее всего, проблемы с межпозвоночным диском были еще до начала занятий в зале. Силовая нагрузка часто становится триггером для ухудшения уже имеющихся изменений. Например, протрузии или небольшой грыжи, — объяснил он.

При интенсивных тренировках повышается давление внутри диска, и в слабом месте может произойти резкое обострение.

Ягодичный мостик сам по себе не является опасным упражнением, но может стать травмоопасным при нарушении техники. Главная ошибка — переразгибание поясницы, когда нагрузка переносится с ягодиц на поясничный отдел, — указал остеопат.

Риск обрести проблемы со здоровьем вместо его укрепления становится выше, если нет постепенного входа в тренировки и неподготовленному человеку сразу дается большая нагрузка.

Кроме того, часто встречается ошибка «тренироваться через боль». Это неправильно и повышает риск осложнений, — предупредил собеседник «ВМ».

Особенно осторожно нужно выполнять упражнения, при которых возрастает осевая нагрузка на позвоночник: становую тягу и приседания. Обострение также может быть спровоцировано наклонами с весом и интенсивными скручиваниями пресса.

В целом важны не сами упражнения, а техника, постепенность повышения нагрузки и контроль ощущений. Главное в спорте — это осознанность, — заключил Евдокимов.

После длительных новогодних праздников, во время которых зачастую мало движений и много застолий, некоторые люди решают быстро вернуться в форму, начиная интенсивные тренировки сразу же после отдыха. Однако резкое начало занятий спортом может привести к серьезным последствиям для здоровья. Почему важно избегать резких нагрузок после праздников, выясняла «Вечерняя Москва».