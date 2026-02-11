Какие прививки стоит сделать перед поездкой за рубеж

При планировании зарубежных поездок в Роспотребнадзоре рекомендуют заранее проверять эпидемиологическую обстановку в стране назначения и своевременно проходить вакцинацию. Иммунизация остается самым надежным способом защиты, но готовиться к ней нужно заблаговременно - в среднем за 3-4 недели до вылета, а иногда и за 1-2 месяца.

Какие прививки могут потребоваться? В первую очередь стоит убедиться в наличии рутинного иммунитета - от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита, полиомиелита и гепатита В. Если с детства прошло много времени, может понадобиться ревакцинация.

В зависимости от направления туристам могут рекомендовать вакцинацию против брюшного тифа, гепатита А и В, бешенства, клещевого энцефалита, желтой лихорадки, менингококковой инфекции. При длительных поездках (от шести месяцев) особенно актуальна защита от гепатита В, уточнили в пресс-службе ведомства.

Для путешественников в Азию и Африку приоритетны профилактика бешенства, желтой лихорадки и малярии. Вакцинация от клещевого энцефалита рекомендована при поездках в Таиланд, Японию, Вьетнам, Индию, Индонезию, Китай, на Филиппины, Мальдивы и Шри-Ланку. Внутри России риск есть на Дальнем Востоке, Урале и в Поволжье, за рубежом - в Беловежской пуще (Беларусь).

От менингококковой инфекции стоит привиться перед поездкой в Индию, Узбекистан, Монголию и страны Африки.

Что касается желтой лихорадки, то в ряде государств наличие сертификата о вакцинации - обязательное условие въезда. Это касается Демократической Республики Конго, Камеруна, Эфиопии, Маврикия, а также Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Перу, Нигерии, Анголы и других стран Центральной и Южной Америки, Африки.

Помимо прививок, Роспотребнадзор советует туристам соблюдать гигиену, избегать контактов с дикими животными и насекомыми, а также внимательно относиться к выбору воды и еды - особенно при знакомстве с экзотической кухней.