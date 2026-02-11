Почему начинать лечить аллергию нужно уже зимой

Зима — лучшее время для подготовки к сезону аллергии, пока растения не начали цвести. Как рассказала Life.ru Евгения Паршина — заведующая отделением аллергологии и иммунологии Научно-клинического центра № 2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского — именно сейчас нужно проходить диагностику и начинать курс аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

© Чемпионат.com

По словам эксперта, диагностика аллергии проводится поэтапно. Сначала врач анализирует историю болезни пациента, затем назначает обследование — например, анализ крови на IgE или прик-тесты. Зимой это особенно актуально, так как в воздухе нет пыльцы, что позволяет получить точные результаты. При необходимости проводится молекулярная диагностика, которая помогает определить ведущий аллерген и выбрать препарат для АСИТ.

После обследования составляется план лечения, который может включать как местные и системные препараты, так и АСИТ. Последняя наиболее эффективна именно зимой, так как проводится вне сезона цветения растений. В России доступны несколько вариантов АСИТ, что позволяет подобрать индивидуальную схему для каждого пациента.

Эксперт подчеркнула, что лечить аллергию необходимо, особенно в свете изменчивости климата. Весна 2025 года пришла аномально рано и оказалась тяжёлой для аллергиков: цветение деревьев началось в марте, а концентрация берёзовых аллергенов местами превышала норму в 1000 раз. Многие столкнулись с «пыльцевыми бурями» и тяжёлыми симптомами.

Евгения Паршина призвала не игнорировать проблему: современные методы лечения способны значительно облегчить состояние пациента, а в некоторых случаях — полностью избавить от симптомов. Ключевое условие — начать подготовку заранее, пока сезон цветения не вступил в силу.