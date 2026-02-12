Когда и как правильно есть финики: рекомендации диетологов

Финики давно вышли из категории простых сладостей, став важным элементом здорового рациона. Эти плоды — концентрированный источник энергии и клетчатки, однако их высокая сахаристость требует осознанного подхода к употреблению.

Специалисты по питанию называют идеальным временем для фиников период между 15:00 и 16:00. В одном плоде содержится от 5 до 18 граммов природных углеводов. К середине дня запасы глюкозы в организме истощаются, и 2–3 финика помогают быстро восстановить работоспособность, избегая вечернего переутомления, отмечает канал Hi-Tech Mail.

Для людей с высокой физической активностью этот продукт незаменим:

Перед тренировкой: Углеводы обеспечивают мышцы «быстрым топливом», а калий предотвращает риск возникновения судорог.

После тренировки: Плоды помогают восполнить гликоген в мышцах. Для максимального эффекта рекомендуется сочетать их с белком (творогом или греческим йогуртом) — это ускоряет процесс восстановления тканей.

Польза для пищеварения

Высокое содержание клетчатки делает финики эффективным средством для настройки работы кишечника. Три плода сорта «меджул» обеспечивают около 20% суточной нормы пищевых волокон. Исследования подтверждают, что регулярное (но умеренное) употребление фиников поддерживает здоровую микрофлору. Важное условие: плоды необходимо запивать достаточным количеством воды для правильного усвоения волокон.

Гликемический контроль: правила безопасности

Несмотря на натуральное происхождение, сахар в финиках перерабатывается организмом интенсивно. Чтобы избежать резких скачков глюкозы в крови и набора лишнего веса, диетологи советуют придерживаться правила «белкового сопровождения». Употребление фиников вместе с ореховой пастой, сыром или йогуртом замедляет всасывание сахаров и обеспечивает длительное чувство сытости.

Финики — это функциональный продукт, который приносит максимальную пользу при умеренном употреблении (не более 3–5 штук в день). Они отлично справляются с ролью здорового перекуса, если вписаны в общую калорийность рациона и употребляются в первой половине дня или в периоды физической активности.

Как ранее писал «ГлагоL», финики храните в холодильнике в плотно закрытом контейнере. Можно убрать их в темное прохладное место.