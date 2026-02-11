Как оценить здоровье по состоянию ног

Ощущения в ногах могут сигнализировать о серьезных заболеваниях задолго до появления других симптомов, считает врач общей практики Амир Хан. Способ оценить здоровье по состоянию нижних конечностей он назвал Daily Mirror.

В первую очередь врач посоветовал визуально осмотреть ноги. Он уточнил, что незаживающие раны могут указывать на рак или плохое кровоснабжение. Также при слабом поступлении крови к ногам ступни или пальцы могут оставаться постоянно холодными.

«Такое происходит, когда мелкие сосуды в ногах работают неправильно и ограничивают кровоток», — пояснил он.

Хан также назвал тревожными симптомами жжение или покалывание в ногах. По его словам, такое происходит при повреждении нервов из-за диабета или дефицита витамина B12. Кроме того, боль в подошве ног может быть связана с подошвенным фасциитом, стрессовым переломом или воспалением сухожилий:

«Эти состояния дают острый, колющий болевой синдром, иногда будто камень в обуви», — пояснил Хан.

