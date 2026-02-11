Названы четыре категории продуктов, которые ускоряют старение кожи

От этой еды стоит отказаться ради молодости кожи. Врач-терапевт Оксана Хамицева назвала ключевые продукты-«провокаторы», которые способствуют преждевременному старению.

По словам специалиста, главным врагом молодости кожи является скрытый сахар. Он содержится не только в десертах и лимонадах, но и во многих готовых продуктах. Сахар запускает процесс гликирования, который повреждает волокна коллагена и эластина, что напрямую ведёт к потере упругости и появлению морщин.

Вторую опасную группу составляют продукты с трансжирами: маргарин, майонез, покупные соусы, фастфуд и выпечка. Они способствуют росту уровня холестерина, что вызывает спазм сосудов и нарушает нормальное питание и кровоснабжение кожи.

«Состаривающий» эффект оказывают и глубоко переработанные продукты: полуфабрикаты, колбасы и сосиски. Они часто содержат комбинацию сахара и пищевых добавок, которые повреждают сосуды и разрушают коллагеновый каркас кожи.

Отдельно врач прокомментировала употребление кофе. В умеренных количествах (одна-две чашки заварного кофе в день) он даже полезен. Однако превышение этой нормы приводит к обезвоживанию организма. Кожа, лишённая влаги, быстрее сохнет, её коллаген становится хрупким, что также провоцирует образование морщин.