Как микропластик стал частью ежедневного рациона человека

Микропластик уже не просто загрязнитель океанов - это часть нашего ежедневного рациона. Крошечные частицы проникают в пищу из упаковки, посуды и даже окружающей среды, например с водой. И хотя ученые пока не пришли к однозначному выводу, насколько это опасно, многие предлагают уменьшить контакты с пластиком. Ученые ФИЦ питания и биотехнологии впервые оценили, сколько потенциально опасных продуктов мы потребляем, и выяснили, какие привычки подвергают нас наибольшему риску.

Что мы пьем

Исследование, в котором участвовали почти 500 человек, показало, что главный источник пластика - это жидкости. Данные по среднесуточному потреблению показали антилидеров. На первом месте оказалась обычная вода в пластиковых бутылках, ведь ее мы пьем ежедневно, в среднем по 0,5 литра в сутки на человека. На втором месте - чай в пакетиках, его мы тоже пьем по несколько раз в день. И хотя пару лет назад Роспотребнадзор опроверг опасения, что при заваривании пакетика частицы из упаковки мигрируют в жидкость, авторы исследования этот риск не исключили. Третий по значимости продукт - молоко в пластиковой упаковке, его мы ежедневно выпиваем в среднем по 114 мл. Эксперты объясняют: когда бутылку открываешь и закрываешь, каждый раз при трении образуются микрочастицы, и потом вместе с наливаемой жидкостью они попадают к нам в стакан. Также в зоне повышенного риска сладкие газировки. Кислоты в их составе ускоряют деградацию пластиковой тары, а потребление хоть и сократилось в последние годы, остается высоким, особенно у молодежи.

Угрозы из тарелки

Ученые также оценили потребление продуктов, в которых чаще всего находят частицы пластика.

Рыба и морепродукты: частицы пластика поглощаются обитателями морей из воды. Самым потребляемым продуктом, по результатам опроса, стала рыба - 16,9 грамма в сутки на человека. Также в число высокорисковых продуктов вошли моллюски (мидии, устрицы). Они за время жизни пропускают через себя огромное количество воды, они по факту выступают живыми фильтрами и накапливают больше загрязняющих частиц.

Морская соль: это прямой продукт переработки морской воды. Среднесуточное потребление соли - почти 4 грамма.

Крупы в варочных пакетах: с ними та же ситуация, что и с чаем: когда мы варим кашу в пакетике, то создаем еще один канал попадания микрочастиц в пищу.

Готовить с умом

Опасность таится не только в магазинной упаковке, но и в наших кухонных привычках. Ученые ФИЦ питания обратили внимание на то, как люди хранят и готовят пищу. Разогрев еды в пластиковой таре - привычка N 1. Для офисных работников - это стандарт, да и дома многим просто лень переложить еду в обычную тарелку и греть уже в ней. Опрос показал, что так поступает более 65% людей. Каждый десятый делает это ежедневно, используя пластиковые контейнеры. Но нагрев резко ускоряет миграцию микро- и нанопластика из упаковки в пищу. Особенно опасны старые, поцарапанные контейнеры и те, что не предназначены для СВЧ.

Посуда с антипригарным покрытием до сих пор любима диетологами, ведь в ней можно готовить на минимальном количестве масла. Однако у ученых к тефлону все больше претензий: при повреждении или сильном нагреве это "нейтральное" покрытие также начинает выделять частицы микропластика. Между тем кастрюли и сковороды с антипригарным покрытием по-прежнему популярны - ими пользуется каждая вторая хозяйка.

Наконец, привычка хранить все подряд в пластике (о чем сообщили две трети участников опроса) тоже не относится к числу здоровых. Ведь при длительном контакте готовой еды с такой тарой микрочастицы также могут переходить в еду.

Насколько все серьезно

Владимир Шипелин, руководитель исследования, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии:

Сейчас уже точно известно, что человек повсеместно контактирует с микропластиком - через воду, пищу, воздух. Но прямые доказательства конкретного вреда для здоровья именно у людей пока ограничены и во многом косвенные. У людей микропластик обнаруживают не только в кале (то есть он свободно проходит через ЖКТ), но, что намного серьезнее, его присутствие зафиксировано в крови, легких, плаценте. Но причинно-следственные связи с болезнями пока плохо изучены. Хотя в экспериментах на клетках и животных исследователи наблюдают различные негативные явления: оксидативный стресс, воспаление, повреждение ДНК, нарушения обмена веществ, иммунные, нейротропные и репродуктивные эффекты. При этом надо учесть, что в большинстве случаев исследуются не те микропластики, которые циркулируют в окружающей среде, а модельные образцы, и в дозировках значительно больших, чем в реальных сценариях воздействия. Поэтому на сегодняшний день микропластик следует рассматривать как один из многочисленных факторов среды обитания человека, несущих риски для здоровья. Тем более, эта нагрузка постоянно растет: ежегодно производится около 400 миллионов тонн синтетических полимеров. Уверен, что недостаток надежных экспериментальных данных об отдаленных последствиях хронического воздействия микропластика на организм человека не должен трактоваться как доказательство его безопасности.

Как уменьшить риски

Можно сделать основной питьевой водой безопасную водопроводную, очищенную простым угольным фильтром, в идеале - трехстадийным. Не кипятить воду в пластиковых чайниках, отдать предпочтение металлическим и стеклянным. Кстати, о кипячении. Эксперименты показали, что нагрев воды вместе с фильтрованием удаляет до 90% пластиковых частиц, уже попавших в воду. Воду в пластиковых бутылках не стоит держать на солнце, нельзя наливать туда горячие напитки, не нужно использовать такую тару многократно. Лучшая посуда для горячей еды и напитков - стекло, керамика, нержавеющая сталь. Не стоит греть пищу в пластиковых контейнерах, даже если они из полипропилена и имеют маркировку "микроволновая печь". Одноразовую посуду (вилки, контейнеры, стаканы) не использовать повторно, особенно с горячей, жирной и кислой пищей. Пластиковые ланч-боксы заменять при износе (если пластик помутнел и поцарапан). Избегать ПВХ-пластика и бутылей из поликарбоната, даже промаркированных значком "вилка и ложка".