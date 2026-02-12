Врач назвала три самых вредных супа

Детский эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина рассказала, что не все супы одинаково полезны, а некоторые могут даже навредить организму.

В список наименее полезных супов, по мнению эксперта, входит, во-первых, солянка. Она содержит большое количество соли из-за маринованных и копченых ингредиентов, что создает нагрузку на почки и способствует задержке жидкости.

Во-вторых, крем-суп. Он часто готовится с плавленым сыром, который является источником насыщенных жиров, стабилизаторов и соли. Порция такого супа может содержать более 500 ккал, но при этом ненадолго насыщает. Избыток молочных жиров может вызывать тяжесть и вздутие, пишет "Газета.Ru".

В-третьих, лагман. Он традиционно варится на жирном бараньем бульоне, богатом насыщенными жирами. Даже при использовании домашней лапши, ее большое количество добавляет в блюдо много простых углеводов. В сочетании все это делает суп тяжелым для переваривания.

Напомним, ранее нутрициолог рассказал, с чего нужно начинать полезный завтрак.