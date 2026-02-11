Нутрициолог назвала необычную замену распиаренному авокадо

Авокадо очень ценится сторонниками правильного питания, но высказываются и негативные мнения о его полезных свойствах, в частности, в качестве блюда на завтрак.

«Изначально этот фрукт действительно был очень питателен, но последние десятилетия его стали модифицировать ради увеличения привозных партий по всему миру. И сейчас авокадо едва ли имеет ту питательную ценность, что 50 лет назад», — сообщила нутрициолог Екатерина Мальцева.

Для людей старше 40 лет такой измененный химический состав сильно бьет по слизистым, добавила она.

«При регулярном употреблении этого фрукта будет развиваться воспаление слизистых ЖКТ, что никак не соответствует здоровому и качественному завтраку. Поэтому включайте авокадо в свой утренний прием пищи как можно реже, а лучше заменяйте его салом», — заметила нутрициолог.

Ранее сообщалось, что важный компонент здорового завтрака — полезные жиры в виде авокадо, оливкового масла, орехов и семян льна, важных для регуляции гормональной системы.