Названы две самые распространенные причины боли в пенисе после секса

Боль в пенисе после секса встречается у многих мужчин, но об этом редко говорят, заявил уролог из больницы Northwestern Medicine Delnor Викас Десай. Его слова приводит издание Noticias Huesca.

Двумя самыми распространенными причинами боли в пенисе после полового акта Десай назвал недостаточное количество смазки и слишком долгий секс. В таких случаях паниковать не стоит, но если присутствуют другие симптомы, то следует обратиться к врачу, подчеркнул он.

Так, по словам специалиста, стоит насторожиться, если изменился цвет кожи пениса, боль длится более четырех часов и не снимается холодными компрессами или обезболивающими препаратами, появились синяки и отек полового органа. Кроме того, тревожными признаками могут быть внезапное отсутствие эрекции и ощущение «щелчков» во время секса.

Ранее пластический хирург Офелия Мхитарян предупредила о последствиях увеличения пениса. По ее словам, после процедуры у мужчин могут возникнуть проблемы с мочеиспусканием.