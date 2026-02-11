Диетолог рассказала, когда нужны разгрузочные дни

Это лучшее время для разгрузки. Проводить разгрузочные дни рекомендуется после обильного приёма пищи, чтобы снизить повышенную нагрузку на пищеварительную систему, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова.

Специалист пояснила, что такой подход можно считать оправданным не только с точки зрения современной диетологии, но и с учётом генетики. По её словам, традиция постных дней, известная ещё нашим предкам, имеет под собой рациональную основу.