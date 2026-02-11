Названы альтернативные источники витамина D

Витамин D синтезируется, когда человек находится на солнце. Однако в России у населения есть явный дефицит витамина, поэтому важно получать его из еды. Одни из самых доступных источников — сельдь, яичный желток, сливочное масло, твердые сыры и ряд других продуктов. Об этом «Газете.Ru» доцент кафедры онкологии и лучевой терапии Пироговского университета Николай Кудашкин.

«Витамин D мы получаем от солнца. Но также есть информация, что пребывание на коже способствует развитию рака кожи. Воздействие ультрафиолетового солнечного излучения признано самым значимым фактором риска возникновения рака кожи. Источником витамина D кроме солнечного света также является пища. Так, продуктами с высоким содержанием витамина D являются рыбий жир, горбуша, семга, скумбрия, кета, сельдь, форель, угорь, палтус, печень трески, яичный желток, сливочное масло, твердые сыры и ряд других продуктов», — объяснил доктор.

Недостаток солнечного света может стать причиной различных заболеваний, однако для снижения риска возникновения рака кожи следует избегать избыточной инсоляции, не допускать возникновения солнечных ожогов.