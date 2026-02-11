Нутрициолог рассказала, сколько яиц можно есть без вреда для здоровья

Многие отказываются от продукта из-за вероятности повышения уровня холестерина. Клинический нутрициолог клиники «Weda Clinic» Алена Вавилова в беседе с «Чемпионатом» рассказала, сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья.

Специалист объяснила, что страх перед яйцами из-за риска повышения холестерина оправдан только для примерно 5% населения СНГ, имеющих специфическую генетическую мутацию. Для остальных 95% яйца — это ценный источник белка, полезных жиров, витамина K и других нутриентов.

«Ограничения могут быть только связаны с индивидуальными особенностями организма», — уточняет Вавилова.

Тяжесть усвоения белка, нагрузка на поджелудочную железу при переваривании жирных желтков, пищевые непереносимости или аллергии — вот основные причины, по которым кому-то стоит сократить или исключить яйца из рациона. Это особенно актуально при некоторых аутоиммунных заболеваниях, псориазе и дерматитах.

Нутрициолог отмечает, что довольно часто у людей встречается пищевая непереносимость белков. Чтобы диагностировать проблему, достаточно пройти тест FOX.

Если тест не выявляет проблем, ограничений по количеству яиц практически нет. Однако нутрициолог советует придерживаться принципа ротации продуктов, чтобы получать все необходимые нутриенты из разных источников.

В норме съедать два яйца через день. Это позволяет регулярно получать пользу от продукта, не перегружая организм и оставляя место для других источников белка. Жёстких ограничений по количеству яиц в неделю не существует, но эксперт лично придерживается правила «не больше двух в день» и советует разнообразить рацион, чередуя куриные, перепелиные яйца и яйца цесарки.