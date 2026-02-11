Кому не стоит заменять мясо бобовыми

Диетолог Андрей Бобровский предупредил, что замена мяса бобовыми подходит не всем. Отказываться от мяса не стоит тем, кто живет в холодном климате.

Во всём мире миллионы людей отказываются от мяса в пользу бобовых. Но безопасно ли это для каждого? Диетолог Андрей Бобровский отметил, что сегодня практика отказа от мяса действительно очень распространена. Бобовые способны обеспечить организм белком хорошего качества, но есть нюанс.

– Белок бобовых – неполноценный, потому что не хватает аминокислот, – отметил специалист.

Диетолог пояснил, что для сбалансированного питания бобовые обычно сочетают со злаками. Именно они дополняют аминокислотный состав и делают рацион более полноценным.

Кому лучше не заменять мясо бобовыми?

людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек и при подагре;

подросткам и пожилым;

беременным женщинам;

людям с анемией;

тем, кто живёт в холодных регионах, в том числе сибирякам.

людям, регулярно испытывающим серьёзные физические нагрузки.

Также эксперт напомнил, что при полном отказе от мяса важно следить за уровнем витамина B12 и железа, чтобы избежать дефицитов. Об этом пишет "Радио 1".