Диетолог назвал продукты, отказ от которых вызывает «синдром отмены»

Сладости и фастфуд вызывают привыкание, поэтому резкий отказ от них может сопровождаться "синдромом отмены". Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Ранее стало известно, что те, кто регулярно употребляют кофе, при отказе от напитка могут чувствовать сонливость, ощущение "ватной" головы, снижение концентрации внимания, раздражительность и перепады настроения. Это состояние связано с адаптацией нервной и сосудистой систем, которые за годы привыкли к постоянной стимуляции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Максима Чулева.

По мнению Русаковой, с неприятными симптомами "синдрома отмены" могут столкнуться не только кофеманы, но и любители сладкого.

Сахаросодержащие продукты стимулируют выброс дофамина, из-за чего формируется привычка. Человек начинает чувствовать непреодолимую тягу к сладкому, а при резком отказе от него может столкнуться с головными болями, усталостью и раздражительностью.

Отказ от жирной пищи также может привести к проблемам. Именно она воспринимается рецепторами языка как наиболее яркая, доставляющая удовольствие, потому что различные вкусовые элементы прекрасно растворяются в жирах. Это побуждает есть такую пищу чаще и в большем количестве, поэтому без нее может падать настроение и усиливаться чувство голода, отметила врач.

"Наиболее опасен в этом плане фастфуд, поскольку сахар и жиры находятся в нем в избытке. Из-за этого происходит быстрое привыкание", – подчеркнула Русакова.

Чтобы отказаться от вредных продуктов без выраженного действия "синдрома отмены", стоит подходить к желаемому постепенно. День за днем нужно уменьшать порции, заменяя их здоровыми перекусами: свежими овощами и фруктами, нежирными молочными продуктами, отметила эксперт.

При этом обязательно надо повышать физическую активность, потому что она помогает контролировать аппетит и улучшает настроение, а значит и тяга к вредным продуктам становится не такой сильной, заключила диетолог.

