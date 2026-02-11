Пищевые добавки в хлебе: насколько они безопасны для здоровья

Пищевые добавки часто используют для улучшения качества муки с низким содержанием клейковины, рассказала директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

Большинство добавок, которые разрешены в хлебопекарной отрасли, содержат натуральные вещества и входят в состав растений и фруктов. Например, регуляторы кислотности (уксусная кислота, ацетаты, молочная кислота, лактаты) используются для замедления микробной порчи, а аскорбиновая кислота и аскорбаты повышают качество хлеба, делая тесто более эластичным и упругим.

Также в производстве хлеба могут использоваться некоторые консерванты для увеличения сроков годности, но их список очень ограничен.

"Если вы не хотите употреблять хлеб с консервантами, выбирайте продукцию с коротким сроком годности. Если срок хранения составляет три-шесть месяцев, в таком хлебе, скорее всего, использованы консерванты", - отметила эксперт в беседе с aif.ru.

Наибольшее количество таких ингредиентов содержится в безглютеновом хлебе. Его делают из кукурузной, рисовой муки и крахмала, в которых меньше белка, витаминов и пищевых волокон. Поэтому, чтобы добиться нужной структуры, производители используют больше пищевых добавок.