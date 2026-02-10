Женщина сбросила 61 кг и продолжила есть фастфуд

Жительница США Деми рассказала, как продолжить есть фастфуд во время похудения. Ее советами делится The Sun.

© Lenta.ru

Женщина призналась, что раньше постоянно переедала. Устав от этого, она решила изменить свой рацион, при этом не отказываясь от привычной еды. С того момента она сбросила 61 килограмм.

По словам Деми, худея, можно есть даже в «Макдональдс», главное — выбирать правильные продукты. Раньше женщина любила заказывать макмаффин со свиной котлетой, яйцом и сыром, добавлять туда картофельный оладушек и кетчуп и брать карамельный фраппе, посыпанный крошками печенья Oreo, с дополнительной порцией карамели. В результате за один завтрак Деми могла потребить больше 1500 килокалорий.

Сейчас женщина берет макмаффин без кетчупа и заменяет котлету беконом. Вместо фраппе она берет латте на обезжиренном молоке с ванильным сиропом без сахара. Такой прием пищи, по словам Деми, содержит всего 580 килокалорий.

Ранее сообщалось, что жительница США Наталия Аранда сбросила 59 килограммов благодаря некоторым продуктам из фастфуд-ресторанов. Среди них — салаты с курицей, небольшие куски жареного куриного филе, омлет или яйца, бургер в салатных листьях.