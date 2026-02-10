Диетолог объяснил, каким должен быть чак-чак и чем он вреден

В России с 1 января 2026 года начал действовать государственный стандарт на изготовление чак-чака. Документ утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Что входит в ГОСТ для чак-чака, чем полезен и вреден этот десерт и как сделать его «ПП-вариант», разбиралась «Вечерняя Москва».

Что включает ГОСТ для чак-чака

Чак-чак — это мучное восточное изделие, изготовленное из кусочков теста в виде палочек, обжаренных в кипящем растительном масле (жире) и склеенных медом или медово-сахарным сиропом. Согласно документу, десерт может быть:

неглазированным;

глазирован шоколадом или покрыт глазурью (полностью или частично);

декорирован (сухофруктами, орехами, драже или посыпкой).

ГОСТ на чак-чак также устанавливает требования к его органолептическим свойствам: как он должен выглядеть, в какой форме изготавливаться, какими у него должны быть вкус и запах, вид в разломе, цвет. Так, поверхность не должна быть подгорелой. Она может быть неровной, покрытой медово-сахарным сиропом или медом. Цвет чак-чака варьируется от светло-желтого до светло-коричневого. К форме установлены следующие требования:

в виде конуса, пирамиды, полусферы;

состоит из отдельных обжаренных в масле палочек из теста, размер которых не более пяти сантиметров в длину и не более одного сантиметра в диаметре;

палочки должны быть равномерно залиты медом или медово-сахарным сиропом.

В состав чак-чака могут входить следующие ингредиенты, перечисленные в ГОСТе:

мука пшеничная хлебопекарная;

меланж яичный;

яйца куриные пищевые;

ванилин;

белый сахар;

натуральный мед;

соль пищевая;

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное;

масло подсолнечное высокоолеиновое рафинированное дезодорированное;

масло кукурузное рафинированное дезодорированное;

жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные;

маргарин;

спред;

пальмовое масло рафинированное дезодорированное;

олеин пальмовый рафинированный дезодорированный;

картофельный крахмал;

крахмальная патока;

сливочное масло;

глазурь, шоколад, сушеные фрукты;

орехи (арахис, кешью, сладкий миндаль, грецкий орех, фундук);

драже;

нонпарель (мелкое драже из сахарной пудры с крахмалом).

Допускается применение аналогичных ингредиентов отечественного или импортного производства, которые не уступают по качеству вышеперечисленным, а также соответствуют требованиям и регламентам ЕАЭС для отдельных видов пищевой продукции.

Пользы не несет, но можно сделать менее вредным

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, что ГОСТ для того или иного продукта позволяет гарантировать потребителю его качество.

«ГОСТ — это неизменяемые рецептуры. И если в документе указано, что в составе продукта должны быть только пшеничная хлебопекарная мука, или только мясо курицы, или только сливочное масло, то покупатель может быть уверен, что среди ингредиентов будут именно эти компоненты, а не их замена», — рассказала диетолог.

Что касается самого чак-чака, то эксперт отметила: пользы в этом десерте мало. У него высокая энергетическая составляющая, но это не так уж и необходимо человеку в современных реалиях.

«Мука, сахар, мед и прочие составляющие чак-чака повышают гликемический индекс продукта. Это ведет к выделению инсулина. И если полученную энергию не сжечь "здесь и сейчас", то организм будет перерабатывать инсулин в жир, который пойдет в жировую ткань», — предупредила собеседница «ВМ».

Избыточное энергетическое питание приводит к диабету. В дальнейшем глюкоза разрушает сосуды, делая их хрупкими и менее эластичными, а также сужает просветы в них. Холестерин низкой плотности, оказывающийся в таких сосудах, приводит к формированию тромбов и холестериновых бляшек.

«Иммунная система пытается устранить это нарушение через воспаление. Начинается вялотекущий процесс, который в дальнейшем может привести к атеросклерозу, инсульту, инфаркту, деменции», — предупредила Соломатина.

Мед, входящий в состав чак-чака, содержит ряд аминокислот, витаминов, микро- и макроэлементов, которые можно рассматривать как пользу для здоровья. Но этот ингредиент по большому счету — тот же сахар. Поэтому, за исключением хорошей энергетической подпитки, чак-чак не приносит пользы для здоровья.

«Если готовить его дома, то, чтобы сделать его чуть менее вредным, можно добавить меньше сахара, меньше меда и заменить пшеничную муку на цельнозерновую», — порекомендовала диетолог.

Кроме того, Соломатина советует съедать за раз небольшое количество десерта (около 50 граммов), а перед этим съесть какой-нибудь салат, чтобы избежать резкого повышения уровня глюкозы.

