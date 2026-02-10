Диетолог объяснил, каким должен быть чак-чак и чем он вреден

По ГОСТу: диетолог Соломатина объяснила, каким должен быть чак-чак и чем он вреден
В России с 1 января 2026 года начал действовать государственный стандарт на изготовление чак-чака. Документ утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Что входит в ГОСТ для чак-чака, чем полезен и вреден этот десерт и как сделать его «ПП-вариант», разбиралась «Вечерняя Москва».
Что включает ГОСТ для чак-чака
Чак-чак — это мучное восточное изделие, изготовленное из кусочков теста в виде палочек, обжаренных в кипящем растительном масле (жире) и склеенных медом или медово-сахарным сиропом. Согласно документу, десерт может быть:
- неглазированным;
- глазирован шоколадом или покрыт глазурью (полностью или частично);
- декорирован (сухофруктами, орехами, драже или посыпкой).
ГОСТ на чак-чак также устанавливает требования к его органолептическим свойствам: как он должен выглядеть, в какой форме изготавливаться, какими у него должны быть вкус и запах, вид в разломе, цвет. Так, поверхность не должна быть подгорелой. Она может быть неровной, покрытой медово-сахарным сиропом или медом. Цвет чак-чака варьируется от светло-желтого до светло-коричневого. К форме установлены следующие требования:
- в виде конуса, пирамиды, полусферы;
- состоит из отдельных обжаренных в масле палочек из теста, размер которых не более пяти сантиметров в длину и не более одного сантиметра в диаметре;
- палочки должны быть равномерно залиты медом или медово-сахарным сиропом.
В состав чак-чака могут входить следующие ингредиенты, перечисленные в ГОСТе:
- мука пшеничная хлебопекарная;
- меланж яичный;
- яйца куриные пищевые;
- ванилин;
- белый сахар;
- натуральный мед;
- соль пищевая;
- масло подсолнечное рафинированное дезодорированное;
- масло подсолнечное высокоолеиновое рафинированное дезодорированное;
- масло кукурузное рафинированное дезодорированное;
- жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные;
- маргарин;
- спред;
- пальмовое масло рафинированное дезодорированное;
- олеин пальмовый рафинированный дезодорированный;
- картофельный крахмал;
- крахмальная патока;
- сливочное масло;
- глазурь, шоколад, сушеные фрукты;
- орехи (арахис, кешью, сладкий миндаль, грецкий орех, фундук);
- драже;
- нонпарель (мелкое драже из сахарной пудры с крахмалом).
Допускается применение аналогичных ингредиентов отечественного или импортного производства, которые не уступают по качеству вышеперечисленным, а также соответствуют требованиям и регламентам ЕАЭС для отдельных видов пищевой продукции.
Пользы не несет, но можно сделать менее вредным
Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, что ГОСТ для того или иного продукта позволяет гарантировать потребителю его качество.
«ГОСТ — это неизменяемые рецептуры. И если в документе указано, что в составе продукта должны быть только пшеничная хлебопекарная мука, или только мясо курицы, или только сливочное масло, то покупатель может быть уверен, что среди ингредиентов будут именно эти компоненты, а не их замена», — рассказала диетолог.
Что касается самого чак-чака, то эксперт отметила: пользы в этом десерте мало. У него высокая энергетическая составляющая, но это не так уж и необходимо человеку в современных реалиях.
«Мука, сахар, мед и прочие составляющие чак-чака повышают гликемический индекс продукта. Это ведет к выделению инсулина. И если полученную энергию не сжечь "здесь и сейчас", то организм будет перерабатывать инсулин в жир, который пойдет в жировую ткань», — предупредила собеседница «ВМ».
Избыточное энергетическое питание приводит к диабету. В дальнейшем глюкоза разрушает сосуды, делая их хрупкими и менее эластичными, а также сужает просветы в них. Холестерин низкой плотности, оказывающийся в таких сосудах, приводит к формированию тромбов и холестериновых бляшек.
«Иммунная система пытается устранить это нарушение через воспаление. Начинается вялотекущий процесс, который в дальнейшем может привести к атеросклерозу, инсульту, инфаркту, деменции», — предупредила Соломатина.
Мед, входящий в состав чак-чака, содержит ряд аминокислот, витаминов, микро- и макроэлементов, которые можно рассматривать как пользу для здоровья. Но этот ингредиент по большому счету — тот же сахар. Поэтому, за исключением хорошей энергетической подпитки, чак-чак не приносит пользы для здоровья.
«Если готовить его дома, то, чтобы сделать его чуть менее вредным, можно добавить меньше сахара, меньше меда и заменить пшеничную муку на цельнозерновую», — порекомендовала диетолог.
Кроме того, Соломатина советует съедать за раз небольшое количество десерта (около 50 граммов), а перед этим съесть какой-нибудь салат, чтобы избежать резкого повышения уровня глюкозы.
