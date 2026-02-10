Диетолог объяснил, почему организм просит сладкое

Как часто ваши руки неосознанно тянутся к конфетам? Если это просто вредная привычка, когда хочется с чем-нибудь вкусненьким попить чай — это одно. А если вы чувствуете, будто вам позарез прямо сейчас нужно съесть сладкое, иначе вы себя будете плохо чувствовать — это другое.

Постоянное желание есть сладости может быть связано со множеством факторов, включая плохой сон, хронический стресс, различные заболевания, дефициты витаминов и минералов. О последних, как раз, и будем разбираться вместе с врачом-эндокринологом и диетологом Ольгой Ольховской.

«Если говорить о нормах, то небольшое количество сладкого само по себе не опасно. ВОЗ допускает, что на сахар может приходиться около 5-10% суточной калорийности. Проблема в другом. Добавленный сахар сегодня есть буквально везде — не только в десертах, но и в соусах, готовых продуктах, консервах и овощных заготовках. Из-за этого контролировать его количество в рационе бывает затруднительно. В итоге мы часто превышаем норму, даже не осознавая этого. И тогда сахар перестает быть источником быстрой энергии или хорошего настроения. Со временем он начинает негативно влиять на организм, а у некоторых людей формирует стойкую зависимость», — отмечает Ольга.

Магний

Магний — один из самых расходуемых минералов. Он активно тратится во время стресса, при высоких умственных и физических нагрузках. Когда магния становится мало, появляются усталость, раздражительность, проблемы со сном, мышечная слабость и судороги. На этом фоне организм начинает искать быстрый источник энергии, и чаще всего выбор падает на сладкое. Не случайно многим в такие периоды особенно хочется шоколада, ведь какао богато магнием.

«Магний напрямую влияет на работу нервной системы. При его дефиците человек быстрее устает и хуже справляется со стрессом, поэтому тяга к сладкому, особенно к темному шоколаду, становится сильнее. Но восполнить его можно и без сладостей: из шпината, тыквенных семечек, орехов, пшеничных отрубей, кешью и миндаля», — объясняет врач-эндокринолог.

Хром

Хром участвует в углеводном обмене и работает в паре с инсулином — гормоном, который помогает клеткам усваивать глюкозу. Если хрома не хватает, чувствительность тканей к инсулину снижается: сахар остается в крови, клетки при этом испытывают энергетический голод.

«При дефиците хрома организм требует быстрой "подпитки", и сладости кажутся самым простым решением. Проблема в том, что избыток простых углеводов еще больше усиливает выведение хрома, замыкая круг. Но сладкое — не выход. Необходимо восполнить дефицит хрома. Сделать это можно, включив в рацион мясо, птицу, рыбу, перепелиные яйца, овес, кукурузную крупу, свеклу, редис и шампиньоны», — отмечает Ольга.

Цинк

Цинк необходим для выработки инсулина и поддержания стабильного уровня сахара в крови. Когда его не хватает, регуляция глюкозы нарушается, и скачки сахара могут провоцировать желание съесть что-нибудь сладкое.

«Чтобы восполнить дефицит цинка желательно добавить в рацион мясо, птицу, морепродукты, орехи, тыквенные семечки, крупы и зеленые овощи. Также добирать его можно с помощью БАДов, но только после консультации со специалистом и сдачи необходимых анализов», — комментирует эксперт.

Железо

Железо необходимо для переноса кислорода к тканям и для нормального энергетического обмена. При его нехватке появляется слабость, снижение концентрации, быстрая утомляемость и головные боли. В таком состоянии организму хочется быстро взбодриться, и сладкое становится одним из самых доступных вариантов.

«Особенно часто дефицит железа возникает у женщин из-за регулярной кровопотери во время менструаций. Лучшие источники железа — говядина, субпродукты, моллюски, бобовые, шпинат и брокколи. В качестве компромисса иногда выбирают горький шоколад (только качественный), поскольку он содержит и железо, и магний», — говорит Ольга.

Триптофан

Триптофан — незаменимая аминокислота, из которой в организме синтезируются серотонин и мелатонин. Если его не хватает, нарушается сон, снижается настроение, появляется хроническая усталость.

«Сладкое временно улучшает самочувствие при дефиците триптофана, поэтому рука снова и снова тянется к шоколадкам, конфетам, печенюшкам и пирожным. Но облегчение будет кратковременным, потому что проблема не решается. И опять все упирается в источники триптофана. Его можно получить из молочных продуктов, орехов, бобовых, сухофруктов, сыра, а также из красной и черной икры», — отмечает эксперт.

Недостаток белка и полезных жиров

Иногда тяга к сладкому связана не с витаминами и минералами, а с банальным дисбалансом рациона. Если в питании мало белка и полезных жиров, чувство сытости быстро проходит, и организм начинает требовать быстрые калории.

«Мясо, рыба, яйца, птица, орехи и растительные масла помогают дольше сохранять насыщение и снижают желание перекусывать сладостями. Рацион с достаточным количеством белка и полезных жиров значительно уменьшает тягу к сахару», — подчеркивает Ольга.

Не стоит исключать сладости из рациона радикально. Вы можете позволять себе в день съедать что-то сладкое, но следите за энергетической ценностью. Оптимально — не более 150 ккал. Также можно сочетать сладкое с полезными продуктами. Например, вы можете добавлять мед в кашу или творог, смешивать орешки с шоколадной крошкой.