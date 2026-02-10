Терапевт поделился рекомендациям с любителями доставок еды

Врач Кондрахин рекомендовал больше двигаться тем, кто пользуется доставкой еды
Если человек регулярно пользуется доставкой свежеприготовленной еды, ему следует просто больше двигаться, заявил терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, пишет aif.ru.
По его словам, с одной стороны, вкусная и разнообразная еда — это полезно, но люди нередко перебарщивают с калориями. Учитывая, что многие ведут неактивный образ жизни и много времени работают сидя, то рано или поздно это отразится на здоровье. Следствием переедания в этом случае могут стать лишний вес, сахарный диабет, гипертония, повышенный риск инсультов и инфарктов.
При этом Кондрахин считает, что доставка готовой еды в ряде случаев может разнообразить домашнее питание, которое нередко бывает скудным и однообразным.