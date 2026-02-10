Терапевт поделился рекомендациям с любителями доставок еды

Если человек регулярно пользуется доставкой свежеприготовленной еды, ему следует просто больше двигаться, заявил терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, пишет aif.ru.

© РИА Новости

По его словам, с одной стороны, вкусная и разнообразная еда — это полезно, но люди нередко перебарщивают с калориями. Учитывая, что многие ведут неактивный образ жизни и много времени работают сидя, то рано или поздно это отразится на здоровье. Следствием переедания в этом случае могут стать лишний вес, сахарный диабет, гипертония, повышенный риск инсультов и инфарктов.

При этом Кондрахин считает, что доставка готовой еды в ряде случаев может разнообразить домашнее питание, которое нередко бывает скудным и однообразным.