Как начать заниматься спортом, чтобы успеть похудеть к лету

Каждую весну у нас снова-здорово: «Нужно срочно начать заниматься спортом, чтобы похудеть к лету». И почти всегда эта мысль сопровождается внутренним сопротивлением, чувством вины и попытками заставить себя через силу.

© РИА Новости

Именно в этом месте спорт чаще всего и заканчивается — еще до того, как начался. Как договориться с собой и начать тренироваться, рассказала профессиональный коуч ICF, дипломированный психолог и профориентолог с управленческим опытом более 10 лет Юлия Кузнецова.

Почему не работает подход «надо себя заставить»

Проблема здесь не в лени и не в отсутствии силы воли. Чаще всего мы просто пытаемся зайти в спорт через давление и чрезмерные требования к себе. Когда мы пытаемся мотивировать себя через «надо», «пора», «стыдно не начать» — психика воспринимает спорт как угрозу.

«Она видит жесткие рамки, высокие требования и необходимость приложить слишком много усилий за короткое время. В ответ включается естественный механизм самосохранения: организм начинает беречь энергию и внутренние ресурсы. Внешне это выглядит как саботаж: прокрастинация, постоянная усталость, "нет времени", "начну завтра"», — поясняет наш эксперт.

Важно понимать: это не лень и не слабость характера. Это сигнал о том, что выбранный формат слишком напряженный.

Ищите не только цель, но и смысл

Просто поставить цель «начать заниматься спортом» недостаточно. Задайте себе более глубокий вопрос: «Для чего мне это?».

«Когда в голове появляется четкий и живой образ результата — не абстрактного "похудеть", а того, как вы хотите себя чувствовать, выглядеть, проявляться, — занятия перестают требовать постоянного усилия над собой», — рассказывает Юлия.

По ее словам, если этот образ действительно совпадает с вашими потребностями, спорт перестает быть обязанностью и начинает приносить удовольствие.

«Мы гораздо легче включаемся в процесс, когда понимаем, ради чего делаем каждый шаг», — поясняет коуч.

С чего начать: мягко и эффективно

Вот действенные советы от Юлии, которые помогут войти в спорт без депрессии и болезненных отмен.

1. Минимальный вход в процесс

Начинать стоит с действий, которые не вызывают сопротивления:

10-15 минут ходьбы;

короткая утренняя зарядка;

легкая растяжка вечером.

Лучше закончить тренировку с ощущением «я могу еще», чем с чувством усталости и насилия над собой.

2. Достижимые и адекватные цели

«В спорте особенно важно избегать крайностей. Цели должны быть реалистичными и соразмерными текущему уровню физической подготовки и эмоционального ресурса. Регулярные небольшие шаги дают более стабильный результат, чем редкие, но изматывающие тренировки», — рассказывает наш эксперт.

3. Регулярность важнее интенсивности

20-30 минут движения несколько раз в неделю работают эффективнее, чем один интенсивный заход с последующим восстановлением и потерей мотивации. Психике легче принять то, что не разрушает привычный ритм жизни.

4. Поощрение — важная часть формирования устойчивой привычки

«Важно поддерживать себя не только за достигнутый результат, но и за признание вложенных усилий. Небольшие приятные поощрения: время для себя, небольшая покупка приятные радости — помогают мозгу связывать занятия спортом с позитивным опытом, а не с напряжением. Это снижает внутреннее сопротивление и делает движение естественной частью жизни, а не обязанностью», — добавляет Юлия.

Люди чаще всего бросают спорт не из-за нагрузок, а из-за разочарования и завышенных ожиданий. Важно помнить, что результат не приходит сразу и замечать не только цифры на весах, но и изменения в самочувствии, уровне энергии, настроении.