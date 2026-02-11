Ежедневные привычки японских долгожителей

В Японии живут дольше всех, и дело не в волшебных таблетках. Секрет — в простых ежедневных привычках, которые становятся частью жизни. Местный доктор Дайсуке Коя выделил шесть таких правил.

Первое — не наедаться до отвала. Японцы следуют принципу «хара хати бу»: вставать из-за стола, когда желудок заполнен на 80%. Это помогает не перегружать организм и даже, как считают, активирует гены долголетия, отмечает канал «Психология и Факты».

Японцы каждый день едят теплый суп. Обычный мисо-суп на завтрак успокаивает желудок и дает ощущение стабильности. Это как якорь, который задает спокойный тон всему дню.

В их рационе минимум масла и соли. Вместо этого японцы используют натуральные усилители вкуса: водоросли, грибы шиитаке или имбирь. Пища остается вкусной, но не вредит сосудам и коже. Также они едят ферментированные продукты: мисо, натто, маринованные овощи. Они заботятся о здоровье кишечника, который напрямую влияет на иммунитет и общее состояние.

Кроме того, жители Страны восходящего солнца просто обожают пешие прогулки ходить пешком. Но не как на спортивной тренировке, а просто в своем ритме. Прогулка в магазин или в парк — это естественное движение, которое поддерживает тело без лишнего стресса.

Они также едят много тофу. Этот продукт богат белком и антиоксидантами. Он легко усваивается и становится основой для многих блюд, не перегружая организм.

Главный секрет японского долголетия — не в экзотике, а в последовательности. Это простая, почти медитативная забота о себе, которую можно начать с малого: с тарелки теплого супа и неспешной прогулки.

Кстати, по последним данным, в Японии живет более 85 тыс. человек, которые перешагнули столетний рубеж. А самая южная префектура страны Окинава входит в «голубую зону», где люди живут до глубокой старости, писал «ГлагоL».