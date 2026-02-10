Перечислены продукты, повышающие риск инфекций мочевыводящих путей

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) считаются распространенной, но нередко недооцененной проблемой. По оценкам врачей, с ними хотя бы раз в жизни сталкиваются около 60% женщин и до 20% мужчин. В большинстве случаев такие инфекции протекают без серьезных осложнений, однако в редких ситуациях могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до сепсиса. Об этом сообщает портал The Dallas Morning News (DMN).

© Газета.Ru

Традиционные рекомендации по профилактике ИМП часто касаются образа жизни и рациона — от употребления клюквенного сока до увеличения объема потребляемой жидкости. Современные исследования подтверждают, что питание действительно может влиять на риск развития инфекции.

Инфекции мочевыводящих путей возникают, когда бактерии, чаще всего Escherichia coli, попадают в мочеиспускательный канал и поднимаются в мочевой пузырь. В кишечнике эти микроорганизмы обычно безвредны, однако при попадании в мочевыводящую систему они могут вызывать воспаление. Женщины болеют ИМП чаще из-за более короткой уретры, что облегчает проникновение бактерий.

Симптомы ИМП включают частое и болезненное мочеиспускание, боль в пояснице или внизу живота, а также изменение цвета мочи — она может становиться мутной или с розоватым оттенком.

Ряд исследований указывает на связь ИМП с пищей животного происхождения. Так, работа 2025 года показала, что почти в каждом пятом случае инфекции у пациентов в Южной Калифорнии источником бактерий E. coli были зараженные мясо и птица. По данным исследования 2023 года, пищевые штаммы E. coli могут быть причиной более 480 тысяч случаев ИМП в США ежегодно.

В то же время растительная диета может снижать риск заболевания. В 2020 году ученые, наблюдавшие более 9 тысяч буддистов на Тайване в течение девяти лет, установили, что у вегетарианцев риск ИМП был на 16% ниже, причем защитный эффект был выражен сильнее у женщин.

Одна из возможных причин связана с кислотностью мочи. Употребление красного мяса и других животных белков делает мочу более кислой, тогда как фрукты и овощи способствуют нейтральному pH. Ранее было показано, что иммунные белки, участвующие в защите от инфекции, эффективнее подавляют рост бактерий в менее кислой среде.

Значение имеют и напитки. Исследование 2017 года показало, что отказ от раздражающих мочевой пузырь напитков — кофе, чая, алкоголя и газировки — помогал женщинам уменьшить частоту и срочность мочеиспускания. При этом ученые не смогли выделить один конкретный напиток, ответственный за эффект.

Отдельные данные указывают на возможную пользу кисломолочных продуктов и свежих соков. Авторы исследования 2003 года отметили, что употребление йогурта может быть связано с меньшим риском ИМП, вероятно, за счет влияния на кишечную микрофлору. Более поздние работы также связывают рецидивирующие инфекции с нарушением микробиома после частого приема антибиотиков.

Исследования в этой области продолжаются, однако специалисты подчеркивают, что людям с частыми ИМП имеет смысл обсуждать рацион и питьевой режим с врачом как часть комплексной профилактики.