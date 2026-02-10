Россиянка, ставшая «Мисс Европа», рассказала, как поддерживает себя в форме

В Ливане состоялся Международный конкурс красоты «Мисс Европа», победителем которого стала россиянка Ксения Гнедина. О своей победе, а также о некоторых деталях своей жизни, Ксения рассказала в интервью RuNews24.ru.

— Поздравляем с победой в конкурсе «Мисс Европа-2026»! Расскажите, пожалуйста, о себе, чтобы мы могли познакомить наших читателей с вами. Каким спортом занимались в детстве и как спорт повлиял на ваш характер, помог ли он стать сильнее не только физически, но и морально?

— Да, спасибо большое. В детстве я занималась большим теннисом. И это очень повлияло на моё становление. Почти 10 лет я посвятила большому теннису, участвовала во всех турнирах нашего города, за его пределами, ездила на первенство России. В четыре года папа меня отдал.

Я была первой ракеткой в своём городе в своей возрастной категории, и всегда мне хотелось быть победителем с самого детства. Поэтому, помимо того, что он мне дал хорошую фигуру и хорошую физическую форму на протяжении всей жизни, как бы это странно ни звучало, потому что каждодневные тренировки всё равно сформировали мою фигуру, так и морально: то есть я обрела очень волевой характер, характер победителя.

— Как складывается ваша личная жизнь, если ли претендент на руку и сердце или вы пока полностью отдаете себя карьере?

— Про личную жизнь: я никогда не освещаю её ни в каких социальных сетях, стараюсь не говорить о ней, потому что всё-таки личное должно оставаться личным. Но единственное, что я могу сказать, что я пока что не замужем. Как только я выйду замуж, наверное, я этим поделюсь в своих соцсетях.

— Думали ли Вы о детях, как Вы считаете, когда нужно заводить детей в молодости или уже когда достиг определенных высот в профессии/спорте?

— Безусловно, я думала о создании своей семьи. И я считаю, что не нужно выбирать семью или карьеру. Всё можно совмещать, как это делает моя мама.

— Какие у Вас хобби? Любите ли вы читать книгу, какая ваша любимая, какую бы порекомендовали бы другим?

— Безусловно, моим хобби по-прежнему остаётся большой теннис. Я люблю им заниматься, когда я езжу куда-то в путешествия. Я люблю заниматься танцами для поднятия настроения, поддержания своей физической формы.

Я люблю ходить в спортзал. Я люблю также изучать новую культуру и путешествовать, но также большую часть своей жизни я всё время посвящаю обучению, очень много учусь и могу тоже назвать это одним из своих хобби, потому что, мне кажется, я не могу даже вспомнить такого периода, где бы я не состояла в какой-нибудь школе телевидения, модельной школе, ораторского искусства.

У меня два высших образования: РАНХиГС — «Политическая журналистика» и МГУ — «Высшая школа телевидения». Я горжусь тем, что мне удалось поступить туда на бюджет. Я закончила МГУ два года назад и имею полное высшее телевизионное образование.

— Есть у вас домашние животные? Вы предпочитаете кошек или собак?

— У меня есть домашние животные. У меня две прекрасных собаки: Моника — Мальтийская болонка и Джеки — Мальтипу. Монику мы купили в Испании, привезли её из Испании. Ей практически 10 лет. Это моя любимица, так сказать, одна из первых моих собак. А Джеки я подарила маме на день рождения. Очень люблю своих собак.

— Расскажите о вашем питании, что помогает оставаться в прекрасной форме. Поделитесь, пожалуйста, своими секретами стройности.

— Я, безусловно, слежу за своим питанием, стараюсь есть правильную пищу, очень много зелени, овощей, салатов. Конечно, позволяю себе сладкое, так как я его очень люблю и не могу от него отказаться. Но стараюсь есть его в первой половине дня. И, конечно же, пить много воды.

— Почему вы решили принять участие в этом конкурсе и что он для вас значит? Как вы считаете, благодаря чему победу одержали именно вы, какие ваши сильные стороны?

— С 11 лет я участвую в конкурсах красоты, и так как мне пришлось завершить свою теннисную карьеру, я решила, где же мне ещё можно участвовать и соревноваться.

Я поступила в модельное агентство города Омска, и там мне предложили поехать на свой первый конкурс красоты в Праге. И, конечно, я очень рада, что мои родители меня тогда поддержали и отправили одну на конкурс с моим руководителем. Именно там и случилась моя самая первая международная победа. И потом уже, как говорится, остановиться было сложно. Я пошла дальше. Я считаю, что я одержала победу благодаря своей сильной подготовке, умению хорошо держаться на сцене, коммуникабельности, интеллигентности и доброте.

— А какую награду вы получили как победитель?

— Как победитель я получила главную для себя награду — это титул «Мисс Европа», а также корону, которую я передам в следующем году новой победительнице.

— Поделитесь закулисной жизнью конкурсов, действительно ли такая серьёзная конкуренция, что некоторые девушки могут делать мелкие (и не только) пакости фавориткам. Бывали ли у Вас такие истории?

— На самом деле много и часто мне задавали вопрос: могут ли случаться какие-то пакости в моей жизни? На конкурсах, в которых я участвовала, такого не было. Да, безусловно, присутствовала конкуренция.

После победы некоторые девушки обижались, возможно, переставали общаться. Это я говорю сейчас не про себя, в принципе, я знаю такие истории. Но, конечно, присутствует конкуренция, но каких-то пакостей в истории моих конкурсов не случалось.

— Какие дальнейшие планы после победы?

— Дальнейшие планы после победы: достойно пронести титул года. Я хочу дальше продолжить работать на телевидении и найти новую работу в Москве, так как в ноябре я закончила свой контракт на двенадцатом канале в Сибири, и я в поисках новой телевизионной карьеры в Москве.

— Вы молоды, выскажите своё отношение к пластике.

— Я не имею ничего против пластики. Я считаю, что каждый человек сам ответственен за своё лицо. Я считаю, если девушке некомфортно, если ей что-то не нравится, если она будет счастливее от того, что она сделает что-то себе, со своей внешностью или со своей фигурой, и, если ей самой будет от этого лучше, я считаю, ничего плохого в этом нет. Но хочу отметить, что в моей жизни не было ни одной пластической операции.

— Где побывали за границей, где понравилось больше всего? Могли бы представить, что переедете куда-то в другую страну?

— Я не могу представить, что я когда-нибудь куда-нибудь перееду. Я очень люблю Россию и уверена, что она останется моим домом.

Но, безусловно, я люблю путешествовать. Наверное, одна из моих самых любимых стран — это Испания. Я люблю испанскую культуру, я люблю испанскую еду и люблю испанский народ. Он очень дружелюбный, экспрессивный и позитивный. Я сама по себе очень человек добрый, позитивный. люблю посидеть с подругами, устраивать праздники со своими близкими. Новый год — наш любимый праздник, мы всегда отмечаем его в Сибири всей семьёй. И вот испанский народ мне очень близок.

— Какой бы совет вы дали своей десятилетней версии?

— Я бы сказала: не останавливаться, никогда не останавливаться, идти только вперёд, несмотря ни на что.

— Кого вы считаете своим главным героем в реальной жизни и почему?

— Своим главным героем я считаю свою маму. Она — мой наставник, путеводитель, всегда даст нужный, важный совет, всю жизнь я росла и видела пример в ней.

— Завершите фразу: «Для меня быть принцессой (королевой) — значит...»

— Для меня быть королевой — значит делиться своей добротой, вдохновлять молодых девушек и иметь не только красивую внешность, но и красивую душу.