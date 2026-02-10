Редко болеющие люди раскрыли свои секреты крепкого иммунитета

Редко болеющие мужчины и женщины раскрыли секреты крепкого иммунитета, позволяющие им сохранять здоровье. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие пользователи еще со времени пандемии коронавируса носят защитную маску.

«Я ношу маску в 99,9 процента случаев, когда нахожусь в общественных местах. В автобусе? Маска. На работе? Маска. За продуктами? Маска. Даже на мероприятии на открытом воздухе с большим скоплением людей — маска. Даже не могу вспомнить, когда в последний раз мне приходилось уходить с работы из-за болезни», – Dahlia1297, пользователь Reddit

Другие напомнили о важности регулярного и тщательного мытья рук.

«Приказываю всем мыть руки, когда они приходят домой. Особенно детям, но и взрослые ненамного лучше. Кроме того, когда мы заболеваем, то помещаем себя на карантин. Ребенок остается в своей комнате, о нем заботятся и создают комфортные условия. Если партнер заболевает, он спит в другой комнате, пока ему не станет лучше. Мы также ежедневно принимаем поливитамины и придерживаемся растительной диеты», – InternationalJump290, пользователь Reddit

Еще одним популярным советом оказалось соблюдение сбалансированной диеты и режима дня.

«Правильно питайтесь, периодически соблюдайте лечебное голодание, спите в среднем более восьми часов, занимайтесь спортом, уделяйте особое внимание здоровью кишечника. Очевидное: не употребляйте алкоголь, эффективно справляйтесь со стрессом», – sworninmiles, пользователь Reddit

