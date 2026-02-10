Названа главная ошибка женщин при похудении

На эту уловку попадаются многие. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина в беседе с NEWS.ru назвала основную ошибку, которую совершают женщины при попытке снизить вес. По её словам, неэффективно и даже вредно слепо копировать тренировочные программы и диеты фитнес-блогеров или знакомых.

© Чемпионат.com

Специалист подчеркнула, что женское тело — сложная и динамичная система, состояние которой зависит от множества индивидуальных факторов. На внешний вид и прогресс влияют фаза менструального цикла, уровень стресса, качество и количество сна, исходный уровень физической подготовки, а также особенности здоровья.

«Женское тело меняется не линейно. В итоге даже при реальном прогрессе, который обычно становится заметен через 8-12 недель регулярных тренировок, возникает ощущение, что «ничего не работает», — пояснила Силина.

Она отметила, что разочарование и отсутствие быстрых видимых результатов часто приводят к отказу от занятий. Более продуктивным и безопасным подходом эксперт назвала обращение к профессионалу — персональному тренеру, который сможет разработать программу с учётом всех индивидуальных особенностей, целей и текущего состояния организма.