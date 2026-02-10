Три лучших варианта завтрака для здоровья ЖКТ

Каким должен быть идеальный завтрак с точки зрения здоровья желудочно-кишечного тракта? Как рассказал в беседе с «Чемпионатом» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник «Евроонко» Владимир Логинов, утренний приём пищи должен соответствовать четырём ключевым принципам: быть температурно и химически щадящим, содержать клетчатку, белок для длительного насыщения и сложные углеводы для энергии.

Топ-3 варианта завтрака с точки зрения здоровья ЖКТ.

1. Тёплая каша (овсяная, гречневая, из киноа). Зерна, особенно сваренные до состояния «размазни» (но лучше «аль денте»), обволакивают слизистую желудка, создавая защитный слой. Это идеальный вариант при чувствительном желудке, гастрите или в период восстановления.

«Готовьте на воде или пополам с молоком. Добавьте чайную ложку льняного семени (источник омега-3 и слизи) или псиллиума. Сверху положите половинку запечённого яблока, горсть ягод или банан», — рекомендует Логинов.

2. Белковый завтрак (омлет, творог). Белок переваривается дольше, что обеспечивает длительное чувство сытости и не перегружает поджелудочную железу резким выбросом инсулина. Яйца содержат холин, полезный для печени. Эксперт советует готовить паровой омлет с овощами (шпинат, кабачок, сладкий перец).

Если на завтрак выбрали творог, то добавляйте в него не сахар, а зелень, огурцы и ложку оливкового масла, либо несладкие фрукты и корицу.

3. Цельнозерновые тосты с правильными топпингами. Хлеб из цельнозерновой или ржаной муки даёт необходимую клетчатку. Качественные топпинги дополняют рацион полезными жирами и белком. Выбирайте кислотно-нейтральные сочетания, например, авокадо и варёное яйцо, творожный сыр и слабосолёная красная рыба, паста из нута (хумус) и овощная нарезка.

Логинов также предупредил о продуктах, которые не подходят для завтрака, особенно натощак. В этот список попали: