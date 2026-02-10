Диетолог рассказал, что будет с организмом при полном отказе от кофе

Диетолог Писарева рассказала, что будет с организмом при полном отказе от кофе
Привычка начинать день с кофе постепенно перерастает в серьезную зависимость, от которой сложно избавиться. Тяга к кофеину возникает потому, что он влияет на выработку гормонов радости, бодрит и улучшает концентрацию внимания. Но наряду с полезными свойствами, этот напиток негативно влияет на качество сна и нервную систему. Что произойдет с организмом, если полностью отказаться от кофе, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.
Плюсы и минусы отказа от кофе
По словам нутрициолога и диетолога Ирины Писаревой, резкий отказ от кофе может вызвать «синдром отмены», так как организм человека быстро привыкает к бодрости, которую дает кофеин. В первые дни человек сталкивается с побочными эффектами, среди которых:
- головная боль из-за расширения сосудов головного мозга;
- сонливость на фоне отсутствия кофеина;
- раздражительность, так как кофеин стимулирует выработку гормона радости;
- снижение концентрации внимания;
- проблемы с ЖКТ, потому что кофеин влияет на перистальтику кишечника.
При отказе от кофеина человек находится в таком состоянии примерно четыре–пять дней, затем неприятные симптомы постепенно ослабевают. Примерно через четыре недели человек вновь начинает ощущать прилив сил, — заверила Писарева.
Также улучшается и общее самочувствие, подчеркнула врач:
- сон становится глубже;
- засыпать получается быстрее, а просыпаться — проще;
- улучшается настроение;
- исчезает тревожность;
- (в отдельных случаях) нормализуется артериальное давление.
Отказываться лучше постепенно
Исключив кофе из рациона резко, можно усилить «синдром отмены», поэтому диетолог порекомендовала медленно снижать количество выпитого кофе:
Если человек привык пить по четыре–пять чашек кофе в день, то в первые две недели лучше сократить количество чашек до двух–трех. В третью неделю оставить только одну чашку, а когда организм адаптируется к нормальной работе при минимальной дозе кофеина, можно полностью исключить его из рациона.
Кому точно стоит исключить кофе
Диетолог рассказала, что человеку необходимо отказаться от кофеина при хронических заболеваниях ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и проблемах с ментальным здоровьем. Среди которых:
- гастрит;
- язва;
- синдром раздраженного кишечника.
- тревожные расстройства;
- панические атаки;
- бессонница;
- учащенное сердцебиение;
- гипертония.
Допустимое количество кофе в день
Но если противопоказаний к употреблению кофе нет, то в умеренных количествах пить его можно даже каждый день, добавила доктор.
Примерно две–три чашки кофе (размером 200 миллилитров) без сиропа и сахара здоровому человеку пить можно, потому что в одной чашке содержится всего 90–100 миллиграммов кофеина, а безопасная суточная норма кофеина — 400 миллиграммов, — пояснила собеседница «ВМ».
