Простые способы повысить иммунитет к весне: что реально работает

Весна — время пробуждения природы, но для многих это также период повышенной уязвимости к простудам и вирусам. Хочется встретить этот сезон полным сил и энергии, а не с насморком и кашлем.

Но, чтобы укрепить иммунитет необязательно пить лекарства, можно прибегнуть к простым и доступным способам, которые действительно работают. О них нам рассказала врач-терапевт Андрей Крапивин.

Питание — фундамент здоровья

Полезные продукты — основа нашего здоровья. Уменьшите количество сладкого и фастфуда, перейдите на правильное питание, чтобы зарядиться витаминами и энергией перед весенним сезоном.

Большая конференция для собственников школ в России

Больше овощей и фруктов — это кладезь витаминов и антиоксидантов. «Особенно обратите внимание на цитрусовые (лимон, апельсин, грейпфрут), киви, ягоды (черника, клюква), зелень (шпинат, петрушка), чеснок и лук. Они помогают бороться с воспалениями и укрепляют защитные силы организма», — подчеркивает врач.

Белок — строительный материал — не забывайте о достаточном потреблении белка. Он необходим для производства антител, которые борются с инфекциями. Включите в рацион нежирное мясо, рыбу, яйца, бобовые, орехи и семена.

Полезные жиры — омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе (лосось, скумбрия), а также в льняном семени и грецких орехах, обладают противовоспалительными свойствами и поддерживают иммунную систему.

Пробиотики — здоровый кишечник — залог крепкого иммунитета. Терапевт: «Йогурты, кефир, квашеная капуста и другие ферментированные продукты помогают поддерживать баланс полезных бактерий».

Движение — жизнь

Регулярная физическая активность улучшает кровообращение, а это способствует более эффективному распределению иммунных клеток по всему организму. Даже за умеренные нагрузки организм скажет вам «спасибо».

«Выбирайте ходьбу, бег трусцой, плавание или йогу. Даже 30 минут активности в день могут принести ощутимую пользу. Прогулки на свежем воздухе дадут организму насыщение кислородом и помогут укрепить дыхательную систему», — отмечает врач.

Хороший сон и управление стрессом — лучшее лекарство

Во время сна организм восстанавливается и производит цитокины — белки, которые помогают бороться с инфекциями. Старайтесь спать 7-8 часов в сутки. Создайте комфортные условия для сна: проветривайте комнату, избегайте гаджетов за час перед тем, как лечь в кровать.

Используйте техники релаксации, если подвергаетесь стрессу, который ослабляет иммунную систему. Найдите способы расслабиться: медитация, дыхательные упражнения, чтение, хобби. А позитивное мышление окажет благотворное влияние на ваше самочувствие и иммунитет.

Гигиена — простая, но эффективная защита

Мытье рук — это самый простой и действенный способ предотвратить распространение вирусов. Мойте руки с мылом тщательно и часто, особенно после посещения общественных мест и перед едой. Избегайте прикосновений к лицу, старайтесь не трогать глаза, нос и рот немытыми руками — та можно подхватить чужую инфекцию.

Витамины и микроэлементы — дополнительные помощники

Витамин D — в зимнее время и ранней весной многие испытывают его дефицит. А между тем, витамин D играет ключевую роль в работе иммунной системы. Получить его можно из солнечного света (но весной его еще недостаточно), жирной рыбы, яичных желтков. При необходимости, после консультации с врачом, можно рассмотреть прием добавок.

Витамин С — «Хотя его роль в предотвращении простуды часто преувеличивается, он является мощным антиоксидантом и важен для общего здоровья. Получить его можно из свежих фруктов и овощей», — добавляет терапевт.

Цинк — этот микроэлемент также важен для иммунной функции. Он содержится в мясе, морепродуктах, бобовых, орехах и семенах.

Эхинацея, женьшень, имбирь — эти травы традиционно используются для поддержки иммунитета. «Их эффективность может варьироваться, и перед применением, особенно при наличии хронических заболеваний или приеме других лекарств, лучше проконсультироваться с врачом», — предупреждает Андрей.