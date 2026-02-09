Названа простая привычка, снижающая риск проблем с сердцем

Для людей в возрасте важна не только правильная еда, но и время первого приема пищи.

«Если вы хотите снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, вам могут быть интересны результаты исследований ученых, особенно при наличии привычки есть поздно. Как выяснилось, каждый час задержки пищи после пробуждения повышает риск проблем с сердцем на 6%. Так что, кто рано встает – и не медлит с завтраком, тот бережет свое здоровье. Ну а если рано начинать день вы не можете из-за нарушенного стрессом сна, берите на вооружение успокоительные арома-, фито- или гомеопатические средства», – сообщила врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье» Ирина Никулина.

Ранее в новостях сообщалось, что идеальное время для завтрака — с 7 до 9 утра. В это время желудок просыпается, активизируется выработка соляной кислоты, слизистая буквально «ждет» еду.