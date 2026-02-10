Врачи напомнили о пользе прогулок зимой

О том, чем полезен холод, рассказали врач-терапевт Елена Кудряшова и доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

Врач-терапевт Елена Кудряшова, отвечая на вопрос о безопасной продолжительности прогулки при -15...-20°C, в разговоре с MK.Ru пояснила, что четких временных рамок не существует и все зависит от индивидуальных ощущений. Если человеку тепло и он активно двигается, а не стоит на месте, гулять можно и несколько часов, особенно в безветренную погоду. На ветру же время пребывания на морозе лучше сократить. Врач рекомендует дышать на холоде именно носом, так как при этом воздух успевает согреться, проходя по дыхательным путям. Дыхание через рот повышает риск переохлаждения дыхательных путей.

При этом врач не советует закрывать лицо шарфом или платком. От дыхания ткань становится влажной, и холодные частички конденсата, попадая в легкие, могут ускорить переохлаждение и ослабить иммунитет слизистых оболочек.

Доцент Пироговского университета, в свою очередь, отмечает пользу зимних прогулок. Холодная погода помогает поднять настроение и снижает выработку гормонов стресса. Исследования Принстонского университета показывают, что на морозе скорость метаболизма может возрастать до 40%, а этот эффект сохраняется еще двое-трое суток. Кроме того, зимний воздух чище, что особенно важно для людей с аллергией на пыльцу. Для крепкого сна эксперт советует хорошо проветрить спальню.

Перед выходом на сильный мороз медики рекомендуют плотно поесть, отказаться от металлических украшений (они быстро остывают и усиливают ощущение холода). Теплые напитки и супы помогают дольше держать тепло телу.

