Что делать, если нет сил заниматься фитнесом

Фразы в духе «пресс к лету» или «топим жир на бедрах за 10 дней» многие слышали уже сотни раз. У многих они давно вызывают раздражение и чувство вины, а не желание действовать. Как отмечает эксперт, проблема чаще всего кроется не в лени и не в отсутствии дисциплины.

© runews24.ru

В комментарии RuNews24.ru основательница студии «Lara Shell» Лариса Шейкина пояснила, что стандартные тренировки не подходят людям с плотным рабочим графиком.

«Их нервная система не справляется с ежедневным напряжением от большого количества задач в день. Им не хватает энергии даже на элементарные вещи, а на спорт не остается времени и сил. И дополнительно такие люди вспоминают не очень удачный опыт тренировок и отсутствие результата», — отметила она.

Эксперт рассказала, что согласно исследованиям, около 80% людей, которые используют только диету и ограничения в питании, срываются в течение первых трех месяцев. Это статистика, которая заставляет задуматься о причинах срывов и о том, как их избежать. Важно осознать, что восстановление тела возможно плавно и бережно.

«Методов очень много, и они помогают улучшить ситуацию, даже если вы ненавидите фитнес и спортзал. Найдите тот вариант, который подходит именно вам в данный промежуток времени и комплексно подойдите к вопросу. Попробуйте разные виды тренировок в разных местах: на улице, в уютной студии или просто дома. Или откажитесь на неделю от лифта или автобуса и просто начните больше ходить», — объяснила Лариса Шейкина.

По её словам, в последние годы всё больше внимания уделяют форматам восстановления, которые не требуют предельных усилий. Один из таких подходов — работа с телом на аппаратах БМС Назарова.

Особенность таких тренировок в том, что нагрузка распределяется очень точно. Можно работать с отдельными зонами — бёдрами, животом, спиной, — не перегружая суставы и сердце. За счёт этого занятия подходят людям, которым сложно выдерживать классические силовые тренировки или высокоинтенсивный фитнес.

«Помимо работы с мышцами, такие практики влияют и на общее состояние: улучшается дыхательная функция, тело быстрее восстанавливается после стресса, снижается фоновое напряжение. В итоге тренировка ощущается не как испытание, а как поддержка».

Она отметила, эффект подтверждается и исследованиями. Так, при выполнении статических виброупражнений в течение двух часов отмечается заметный рост подвижности плечевых суставов. Динамические занятия за более короткое время показывают прирост силы мышц рук и плечевого пояса и улучшение силовой выносливости. Именно поэтому такие методы всё чаще рассматривают не как альтернативу спорту, а как способ вернуть телу работоспособность и ощущение устойчивости — без перегрузки и давления.