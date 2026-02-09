Терапевт предупредил о рисках долгого ношения шарфа на лице в мороз

В сильные морозы многие жители России, стремясь защититься от холода, закрывают нос и рот шарфом. Однако терапевт Андрей Кондрахин в беседе с изданием «Абзац» предупредил, что слишком длительное ношение шарфа на лице может нанести вред здоровью.

Специалист объяснил, что в верхних дыхательных путях каждого человека обитает определённое количество собственных микроорганизмов, с которыми организм обычно мирно сосуществует. Проблема возникает, когда человек долго дышит через одну и ту же ткань. Влажная от дыхания среда становится идеальным местом для бурного размножения этих микробов.

«Если на протяжении многих часов дышать в одну и ту же ткань, закрывающую рот, то количество микроорганизмов станет больше… Мы начнём вдыхать не просто воздух, а взвесь из этих бактерий. Когда число микроорганизмов превысит допустимое, человек начнёт болеть от собственных микроорганизмов», — пояснил Кондрахин.

Врач отмечает, что важно давать лицу и ткани «подышать» и регулярно менять или стирать шарфы в холодный сезон.