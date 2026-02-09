Эндокринолог перечислил полезные свойства киви

Исследования ученых показали, что киви улучшает сон. В его составе обнаружили серотонин, который позволяет быстрее засыпать и дарит качественный глубокий отдых. Чем еще полезен киви и кому стоит быть с ним осторожнее, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.

© Вечерняя Москва

Чем полезен киви

По словам специалиста, киви является хорошим источником целого ряда питательных веществ. В нем содержатся:

витамин C — антиоксидант, участвующий в процессе свертываемости крови и регуляции иммунной системы;

витамин E — антиоксидант, отвечающий за репродуктивный потенциал;

витамин B9;

фолиевая кислота;

актинидин — фермент, который участвует в расщеплении белков и помогает общему пищеварению, особенно если у человека слабо функционирует желудок;

антиоксиданты — противовоспалительный компонент;

калий — поддерживает функции сердечно-сосудистой системы.

«Кроме того, киви — это хороший источник пищевых волокон, которые используются как пребиотические компоненты для нашей микрофлоры. Они необходимы для поддержки пищеварения», — добавил Поляков.

Кому киви может навредить

Потенциальный вред киви — возможная аллергическая реакция, предупредил врач:

«Их спектр широк: начиная от зуда и раздражения, заканчивая анафилактическим шоком. Фермент актинидин может повреждать и раздражать слизистые, особенно если уже есть какой-то слабый, вялотекущий воспалительный процесс».

Также киви может вызвать обострение различных заболеваний:

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): эрозии, гастрита, язвенной болезни;

мочекаменной болезни, так как в киви большая концентрация оксалатов.

«Витамин К, который также содержится в киви, может при определенных условиях усиливать свертываемость крови. Поэтому этот фрукт небезопасен для людей, у которых есть генетическая предрасположенность к свертываемости крови», — подчеркнул эндокринолог.

Также киви может навредить людям, которые длительное время принимают препараты с бета-блокаторами — в сочетании с высокими дозами калия это может привести к проблемам с электролитным балансом, сообщил доктор.

Как правильно выбрать, хранить и есть киви

При выборе киви диетолог порекомендовал обратить внимание на консистенцию плода:

«Выбирайте мягкие, спелые, зрелые плоды. Лучше взять мягкие фрукты, чем те, которыми можно "гвозди забивать"».

Хранить фрукты можно в холодильнике, но срок их хранения будет зависеть от зрелости плода — от полутора недель до двух месяцев, уточнил специалист.

«Киви можно есть не только очистив от шкуры, но и вместе с ней. Перед употреблением нужно тщательно фрукт помыть. Шкурка киви станет дополнительным источником волокон», — посоветовал Поляков.

Также «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Дарьи Русаковой, можно ли есть киви для похудения.