Какие неочевидные микроэлементы особенно важны к весне

К концу зимы организм обычно входит в состояние скрытого дефицита. Солнца мало, свежих продуктов меньше, иммунитет работает на износ, кожа тускнеет, энергия падает.

В фокусе внимания в такой неприятной ситуации чаще всего оказываются витамин D, железо или магний, но есть и менее очевидная группа микроэлементов, без которых восстановление организма, особенно женского, весной просто не запускается. Молибден, марганец, селен, цинк и медь — незаметные участники обменных процессов, от которых зависит и иммунитет, и гормональный баланс, и состояние кожи. Нутрициолог Элина Королева рассказала, в чем тут дело и где искать эти микроэлементы.

Селен — минерал иммунитета и щитовидной железы

Селен играет ключевую роль в работе антиоксидантной системы и защите клеток от воспаления. Он участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, а значит влияет на энергию, вес, температуру тела и общее самочувствие.

«В конце зимы его дефицит проявляется через усталость, ломкость волос, сухость кожи, частые простуды. Где искать: бразильские орехи (лидер по содержанию), морепродукты, яйца, печень, цельные злаки. Достаточно 1-2 орехов в день, чтобы перекрыть базовую потребность», — объясняет врач.

Цинк — минерал кожи, иммунитета и гормонального баланса

Он отвечает за заживление тканей, состояние кожи, волос, ногтей и работу иммунной системы. А еще — участвует в синтезе половых гормонов и поддерживает репродуктивное здоровье. Дефицит часто проявляется высыпаниями, тусклой кожей, снижением либидо, замедленным восстановлением после болезней. Включаем в рацион красное мясо, устрицы, тыквенные семечки, кунжут, яйца, бобовые.

Медь — минерал энергии и кроветворения

Медь участвует в образовании гемоглобина и помогает железу усваиваться, без нее даже вроде бы нормальный по анализам уровень железа может не давать ожидаемой энергии.

«Также медь важна для выработки коллагена, эластичности сосудов и здоровья кожи. Главные источники микроэлемента — печень, какао, орехи кешью, гречка, морепродукты, темный шоколад. Небольшие количества закрывают суточную потребность», — подчеркивает эксперт.

Марганец — минерал костей и обмена веществ

Марганец участвует в формировании костной ткани, синтезе соединительной ткани и регуляции углеводного обмена. Он также важен для антиоксидантной защиты клеток. В конце зимы поддерживает суставы, связки и уровень энергии, особенно если есть физические нагрузки. Налегаем на такие продукты: овсянка, гречка, орехи, шпинат, ананас, цельнозерновые продукты, чай.

Молибден — минерал детокса и ферментных реакций

Один из самых недооцененных микроэлементов. Молибден участвует в работе ферментов, которые обезвреживают токсины, продукты обмена и остатки лекарств. Он поддерживает здоровье печени, помогает перерабатывать серосодержащие аминокислоты и участвует в энергетическом обмене. Микроэлемент содержится в бобовых, (чечевица, фасоль), цельных злаках, орехах, молочных продуктах, печени.