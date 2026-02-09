Названы самые частые ошибки в уходе за зубами

Самая распространенная ошибка в уходе за полостью рта — чистка зубов до завтрака. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

© Газета.Ru

«Если вы качественно почистили зубы на ночь, то утром они по-прежнему чистые. Когда вы чистите их до еды, а затем завтракаете, частицы пищи и сахара остаются на зубах на весь день, создавая идеальную среду для бактерий», — объяснил специалист.

Еще одна частая ошибка, по его словам, — использование зубочисток. Врач предупредил, что применение этого средства гигиены чревато травмами десен и расшатыванием зубов.

Он посоветовал вместо зубочисток использовать зубную нить.

До этого Матюхин объяснил, какую щетку выбрать — ручную или электрическую. Преимущество последней в простоте использования. При этом в умелых руках обычная мануальная щетка ничем не хуже, а иногда даже лучше, отметил он.