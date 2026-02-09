Как ЗОЖ, ИИ и мода на здоровые привычки помогают бороться с депрессией

2026 год объявлен на Ямале годом здоровья. С чего начать свой путь к ЗОЖ? Почему правильное питание, сон и движение определяют главное? Помогает ли красота побороть депрессивные состояния на Севере? О том, как начать путь к себе, рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

© Freepik

— Сергей Александрович, как начать следовать ЗОЖ? Есть ли смысл самостоятельно стихийно сдавать анализы и проходить чекапы?

— Человеку не всегда под силу самостоятельно достичь того уровня здорового образа жизни, который станет ключом к долголетию, хотя со стороны и кажется, что это легко. Чтобы поддержать здоровье на научном базисе, все-таки нужна помощь специалиста, который поможет разработать индивидуальную программу. На Ямале для этого созданы все условия: в регионе работают шесть отделений, восемь кабинетов медицинской профилактики и пять центров здоровья. Обратившись к специалистам профилактической службы, пациент получит грамотную оценку рисков для здоровья и заключение — индивидуальную карту здорового образа жизни с рекомендациями, учитывающими именно его образ жизни. Это пациентоориентированный подход. При этом важнейшая задача врача — не просто назначить лечение, а изменить мышление пациента. Здесь очень важную роль играет настрой, ведь здоровье — это не волшебная таблетка, а ежедневная работа над собой. И убедить человека изменить сразу несколько привычных сфер — улучшить питание и сон, отбросить привычку лежать на диване или отказаться от сигарет — иногда очень нелегко. Иногда мы видим, что пациенты искренне не понимают, почему не улучшается здоровье. Вроде бы перестал есть картошку фри, начал больше гулять, а настроения все нет — апатия, депрессия. Оказывается, забыл про сон — важнейший компонент, который влияет на работу эндокринной и иммунной систем. Именно поэтому очень важно прийти к профилактологу, врач даст рекомендации по всем пунктам.

— Еще один яркий последний тренд — обращение людей к нейросетям за консультацией о своем здоровье. Что думаете о влиянии ИИ?

— Такой тренд — естественный этап цифровизации. И подходить к нему надо взвешенно. Нельзя самому себе ставить диагноз, хотя ИИ и может быть неплохим помощником. Главное помнить, что интеллект — искусственный и пока многому только учится. Он может выступать помощником, но не принимать важные решения. Все-таки последнее слово должно оставаться за врачом. Цифровые помощники внедряются на Ямале с 2019 года. Мы начали этот проект с горбольницы в Муравленко, сегодня охвачены все наши муниципалитеты.

Данные о пациентах не просто хранятся в единой базе МИС (медицинской информационной системе), но и быстро анализируются искусственным интеллектом, который предлагает варианты решения проблемы. Когда вы приходите к врачу с жалобой, он обращается к единой базе данных, которая анализирует все, что с вами было до этого приема. Далее система подсказывает, какие особенности важно не упустить на консультации. Искусственный интеллект предоставляет врачу данные на основе четырех международных алгоритмов оценки риска для здоровья. А поскольку на Ямале внедрена единая медицинская цифровая система, даже если человек переедет в другой город, новый участковый увидит картину пациента целиком. Мы наших участковых зовем «дирижеры судьбы», ведь они знают о пациенте много: наблюдали его в разные периоды жизни. И когда собранные данные хранятся в одном месте, они могут в нужный момент помочь человеку получить максимально эффективные рекомендации. Также введенная система помогла нашим врачам в вопросе проактивной помощи — она проанализировала данные всех пациентов и показала, у кого риски развития заболеваний, например сердечно-сосудистых, особенно высоки и кого надо пригласить на прием.

— Почему переход на рельсы ЗОЖ обычно начинается с питания? О чем говорят последние исследования?

— Действительно, питание — один из ключевых факторов сохранения здоровья. Например, исследования, проведенные научным сообществом в прошлом году, показали, что ультрапереработанные продукты (сладкая газировка, чипсы и сухарики и др.) нарушают работу иммунитета. Защитная система организма воспринимает компоненты таких продуктов как угрозу и «включается» в постоянную борьбу. Рацион с высоким содержанием соли может провоцировать депрессию, а избыток переработанного красного мяса — онкологические заболевания. В то же время сбалансированный и разнообразный рацион, богатый овощами, фруктами, зеленью, клетчаткой снижает риски многих грозных заболеваний, в том числе атеросклероза, диабета, сердечной недостаточности, женских заболеваний, развития деменции. Также доказана прямая связь системных воспалительных заболеваний мозга и состояния микробиоты кишечника. Сейчас в работе профилактический службы страны грядут значительные изменения как раз в отношении диагностики состояния микробиоты у пациентов. По поручению Татьяны Голиковой это будет приоритетным направлением в профилактике.

— Какие еще факторы не дают человеку полностью чувствовать себя здоровым?

— Низкая двигательная активность. Физические нагрузки жизненно необходимы. Ученые доказали, что быстрая ходьба снижает биологический возраст на 16 лет. И даже 15 минут ежедневной прогулки могут увеличить продолжительность жизни на три года. Чтобы быть здоровым, нужно минимум 150 минут умеренных упражнений в неделю или 75 минут упражнений высокой интенсивности. В России мало двигается примерно треть взрослого населения. На Ямале, по данным диспансеризации, за прошлый год показатели такие же — мало двигаются около трети северян. Но мы уверены, что благодаря комплексному межведомственному подходу ситуация изменится. И она уже изменилась. Ведь если еще около 10 лет назад научные исследования здоровья ямальцев показывали, что девять из десяти подростков мало двигаются, то сейчас Ямал признан лидером рейтинга ГТО среди всех регионов России. В тройку лидеров регион вошел в конце 2022 года. В этом, конечно же, большая заслуга властей региона, которые создают все условия для повышения физической активности и занятий спортом. Также почувствовать себя здоровым не дадут пагубные привычки (алкоголь, курение, вейпинг), постоянный стресс, проблемы со сном.

— Как, на ваш взгляд, можно изменить к лучшему ситуацию для обычного ямальца?

— Здесь роль играет далеко не только медицина. Очень важно тесное взаимодействие муниципалитетов и даже бизнеса по созданию здоровьесберегающих условий жизни. Вокруг человека должна создаваться среда, которая поможет сохранить здоровье, прожить долгую и активную жизнь. В городах и поселках должны быть парки, уютные скверы, где приятно прогуляться, спортивные площадки, беговые дорожки — все это зависит от управленцев. И главы каждого ямальского муниципалитета стараются эту среду обеспечить. Еще один фактор — доступность полезных продуктов — это уже федеральные полномочия и отчасти социальная ответственность бизнеса. Вот ситуация. Врач дает рекомендации: человеку нужно поддерживать диету — добавить в рацион рыбу, овощи, орехи… Все эти продукты должны быть доступны постоянно. Говоря о питании, можно привести очень показательные данные: наблюдается четкая корреляция между плотностью точек фастфудов в городе и смертностью от сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов. И не забывайте о пользе северных продуктов. Ямальская рыба, оленина, ягоды, орехи — ценнейший источник питательных веществ.

— Вопрос алкоголя всегда стоит остро. Как снижать «моду» на алкоголь?

— Перестроить менталитет взрослых и закладывать трезвый фундамент среди юного поколения так, чтобы ямальцы не воспринимали алкоголь как необходимую часть жизни. Медики Ямала постоянно работают в этом направлении. Важно также бороться с его доступностью. Большую роль играет максимальная удаленность точек продажи алкоголя от социальных объектов, детских садов, школ, медорганизаций, особенно жилого сектора. Плохо, когда за желаемым человек может буквально выйти в халате и тапочках. Кстати, исследования показывают, что эффективнее закрыть точку, чем ограничить часы продаж. Еще одна мера — ограничить визуальную доступность. Это сработало с сигаретами, которые теперь не лежат на открытых полках. Но алкоголь все еще остается на видном месте, часто возле кассы, когда велика вероятность спонтанной покупки. Отдельно скажу про детское шампанское. Взрослые должны понимать, что, создавая атмосферу праздника с использованием детского шампанского, они создают у детей чувство сомнительной радости — когда ты будто бы взрослый и «крутой». По сути, эта традиция не что иное, как тренажер, приучение к будущей пагубной привычке. А ведь атмосферу праздника создает вовсе не алкоголь.

— Ваш центр занимается в том числе внедрением профилактических методик среди работодателей. Как это работает?

— Воздействие на взрослого человека через работодателя — очень хороший способ поддержания здоровья. Мечта любого работодателя — это эффективно работающий сотрудник, который редко болеет. Поскольку треть жизни человек проводит на работе, потраченные работодателем усилия и ресурсы окупаются очень быстро. При внедрении технологий профилактической медицины экономическая эффективность достигает 60–80%, а при лечении заболеваний — лишь 20–30%. Именно поэтому корпоративные программы — действенный инструмент сохранения здоровья. Они создают здоровую рабочую среду, улучшают психологический климат в организации, что немаловажно.

Отрадно, что ямальские работодатели это понимают. Сейчас 264 ямальских предприятия внедряют 271 корпоративную программу сохранения здоровья, которые охватывают более 40 тысяч северян. Самые популярные программы: по повышению физической активности, борьбе с пагубными привычками, улучшению психологического здоровья и благополучия на рабочем месте.

— Сейчас много говорят о роли депрессии. А на Ямале — об особом виде северной тоски, которая особенно проявляется долгой зимой. У человека снижается настроение, страдает самочувствие. Что ученые думают об этом явлении? И, главное, как с ним бороться?

— У жителей северных широт ученые действительно выделяют синдром полярной депрессии. Он чаще встречается у женщин, его влияние увеличивается со стажем жизни на Севере. Напрямую тут влияет скудность рельефа и окружения: тундровые ландшафты, дефицит солнца, ярких красок.

Как бороться с северной депрессией?

Советы Сергея Токарева.

Подключите физические нагрузки: пройдитесь в быстром темпе, сходите в спортзал. Гуляйте каждый день — хотя бы немного.

Используйте воду во всех проявлениях: запишитесь в бассейн, примите душ, побалуйте себя ванной с ароматной пеной, больше пейте простой воды.

Вспомните об увлечениях или найдите новое дело по душе: слушайте музыку, рисуйте, танцуйте, подберите интересную книгу или фильм.

Окружение — это важно. Общайтесь с приятными вам людьми, шутите и смейтесь. Смех восстанавливает не только моральные, но и физические силы.

Обнимайтесь чаще. Объятия — настоящий эликсир хорошего настроения. Они повышают уровень «гормонов счастья», укрепляют иммунитет, помогают при бессоннице, избавляют от чувства ненужности и одиночества.

Пересмотрите питание. Завтрак дает энергию, поэтому не пропускайте его. Старайтесь красиво оформлять блюда, пробуйте новые необычные сочетания полезных продуктов. Улучшат настроение мед, лимон, чай, кофе, какао. Тонус повышают бананы, изюм, груши. А мята, щавель, укроп и петрушка являются антидепрессантами.

Обеспечьте хорошее освещение на работе и дома.

Добавьте в гардероб ярких цветов — желтого, красного, зеленого. Поставьте на рабочий стол красивую фотографию. Пейте чай из яркой кружки.

Попробуйте ароматерапию. Лаванда улучшает ночной сон. Масло апельсина расслабляет и успокаивает. Аромат иланг-иланга избавляет от чувства страха, гнева и беспокойства.

Обязательно высыпайтесь. Отдыхать нужно 7–8 часов ежедневно.

Диспансеризация

Некоторые думают, что в анализах, которые доктор назначает при диспансеризации, особого толка нет. Подумаешь, общий анализ крови или флюорография. Однако проведенные исследования позволят предотвратить развитие многих серьезных заболеваний.

Общий анализ крови позволяет заподозрить патологические процессы, которые протекают бессимптомно, диагностирует воспалительные заболевания, аллергические состояния.

ЭКГ (проводится в возрасте 35+). Дает детальную информацию о работе сердца: нарушении сердечного ритма, проводимости сердца, ишемической болезни сердца, очаговых изменениях сердца, гипертрофии миокарда.

Флюорография позволяет заподозрить туберкулез органов дыхания, онкологические заболевания, врожденные аномалии развития скелета, саркоидоз, профессиональные болезни легких, патологии сердца, плевры, диафрагмы.

Измерение внутриглазного давления (проводится в возрасте 40+) — основной способ диагностики серьезного заболевания глаз, ведущего к слепоте, — глаукомы.

Анализ крови на сахар и холестерин позволяет заподозрить заболевания сердечно-сосудистой системы, атеросклероз, сахарный диабет.

Анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген) (проводится в возрасте 45+) позволяет заподозрить доброкачественные и злокачественные новообразования предстательной железы.

Цитология мазка из шейки матки позволяет заподозрить эрозию, эктопию (нарушение развития матки), дисплазию (предраковое состояние), рак шейки матки.

Маммография (проводится в возрасте 40+) позволяет обнаружить опухолевые образования ничтожно малых размеров, которые невозможно выявить другими способами.

Кал на скрытую кровь (проводится в возрасте 40+). Позволяет заподозрить язву желудка или двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит, полипы, колоректальный рак.

Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) (проводится в возрасте 45+) диагностирует воспалительные заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта, язвенную болезнь, онкологические заболевания.

В 2025 году диспансеризацию и профосмотры прошли свыше 200 тысяч ямальцев.

Здоровыми врачи признали 15% обследованных, у четверти выявлены факторы риска.

У 60% северян, прошедших диспансеризацию, выявлены хронические заболевания.

Лидер заболеваемости — это сердечно-сосудистые заболевания, они выявляются у каждого четвертого из тысячи, на втором месте — болезни эндокринной системы, в основном сахарный диабет, на третьем — болезни органов пищеварения.