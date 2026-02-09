Стоматолог объяснил, какую щетку выбрать — ручную или электрическую

Главное преимущество электрических зубных щеток, эффективность которых уже доказана, в простоте использования. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач стоматолог-ортопед, главврач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«Электрическая щетка — это щетка для ленивых или для тех, кто еще не до конца проснулся. Ею проще и эффективнее вычистить зубы, чем обычной ручной, особенно это касается детей», — сказал специалист.

При этом в умелых руках обычная мануальная щетка ничем не хуже, а иногда даже лучше, подчеркнул он.

Недавно голландский стоматолог-пародонтолог Тима Томассена установил, что главный вклад в здоровье зубов вносят вовсе не дорогие устройства, а простые ежедневные привычки. Ученый проанализировал десятки клинических исследований, сравнил эффективность разных типов щеток и изучил, как длительность чистки влияет на состояние зубов и десен.

Ученый подтвердил: электрические щетки действительно удаляют налет лучше, чем обычные ручные. Но различий между двумя главными типами — осциллирующе-вращающимися и звуковыми — практически нет.