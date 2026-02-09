Как перестать бояться визита к врачу: психологические приемы для спокойствия
Страх перед медицинскими осмотрами и постановкой диагноза является распространенным явлением. Эксперт в области психологии Наталья Шадрина предлагает эффективные методы борьбы с этой тревогой.
Причины страха
- Иррациональный страх: многие опасаются услышать плохие новости, пережить болезненные процедуры или просто испытывают дискомфорт от пребывания в медицинских учреждениях.
- Опыт прошлого: пациенты, пережившие серьезное лечение, например, от онкологических заболеваний, могут испытывать обостренную тревогу, опасаясь рецидива. Психика «запоминает» тяжелые переживания, и даже плановый визит к врачу может провоцировать старые страхи.
Как справиться с тревогой
- Примите свои чувства: важно не подавлять страх, а признать его как нормальную реакцию.
- Дыхательные практики: медленное, глубокое дыхание с участием живота помогает успокоиться. Сосредоточьтесь на длинном выдохе, мысленно «дотягиваясь» до предметов вокруг.
- Отвлеките мозг: переключите внимание на нейтральные задачи, такие как запоминание телефонных номеров или поиск предметов определенного цвета, чтобы отвлечься от тревожных мыслей.
- Ведение внутреннего диалога: напомните себе о цели визита и о том, почему это важно для вашего здоровья. Осознание того, что вы справлялись с трудностями раньше, поможет укрепить уверенность.
- Поиск поддержки: если тревога становится обременяющей и мешает повседневной жизни, не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу, подчеркивает КР.RU.