Как перестать бояться визита к врачу

Страх перед медицинскими осмотрами и постановкой диагноза является распространенным явлением. Эксперт в области психологии Наталья Шадрина предлагает эффективные методы борьбы с этой тревогой.

Причины страха

Иррациональный страх: многие опасаются услышать плохие новости, пережить болезненные процедуры или просто испытывают дискомфорт от пребывания в медицинских учреждениях.

Опыт прошлого: пациенты, пережившие серьезное лечение, например, от онкологических заболеваний, могут испытывать обостренную тревогу, опасаясь рецидива. Психика «запоминает» тяжелые переживания, и даже плановый визит к врачу может провоцировать старые страхи.

Как справиться с тревогой