"Блинный синдром" в виде аллергической реакции на употребление продуктов, загрязненных мучным клещом, может возникнуть у людей, имеющих астму или предрасположенность к аллергии. Избежать распространения клеща помогут герметичные емкости и меры предосторожности при хранении, сообщила ТАСС замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) кандидат медицинских наук, доцент Дарья Подчиненова.

В 2026 году Масленица в России будет отмечаться с 16 по 22 февраля.

«Блинный синдром — это достаточно редкое аллергическое состояние, которое может возникать у людей, особенно с предрасположенностью к аллергии, после употребления продуктов, загрязненных мучным клещом. Реакция может включать кашель, одышку, желудочно-кишечные симптомы (боль в животе, тошнота, рвота, диарея), крапивницу или отек Квинке. Свое название синдром получил потому, что был впервые описан после употребления блинов», — сказала собеседница агентства.

Медик пояснила, что причиной реакции является не сама мука или крупы, а микроскопические клещи, которые могут обитать на складах, в домашней пыли и размножаться в продуктах, вызывая их порчу. По ее словам, в зоне риска не только мука (пшеничная, кукурузная), макаронные изделия и крупы, но и другие сыпучие сухие продукты: сушеные овощи и сухофрукты.

«В тяжелых случаях возможен анафилактический шок. Важная особенность: симптомы иногда развиваются не сразу, а после физической нагрузки. Наиболее уязвимы люди, уже имеющие аллергические заболевания, например, бронхиальную астму, пищевую аллергию», — добавила эксперт.

Меры предосторожности

Подчиненова отметила, что полностью исключить попадание клещей в продукты невозможно, но можно создать неблагоприятные условия для размножения. Для этого нужно использовать герметичные емкости из стекла или пластика, хранить сыпучие продукты в сухом, прохладном и проветриваемом месте.

«Не досыпайте новые продукты в старые запасы. Сначала полностью используйте остатки, затем вымойте и высушите емкость», — добавила она.

По словам эксперта, клещи любят тепло и влагу. Для длительного хранения круп или муки можно использовать холодильник.

Врач подчеркнула, что необходимо соблюдать сроки годности и регулярно проверять продукты, не допуская соседства свежих и зараженных.